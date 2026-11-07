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Slovenec na zagrebškem letališču v torbi skrival 114.000 evrov

Zagreb, 07. 11. 2026 15.45 pred 35 minutami 1 min branja 11

Avtor:
Ne.M.
Letališče Franjo Tuđman v Zagrebu

Na zagrebškem letališču Franjo Tudžman so cariniki slovenskemu državljanu s prijavljenim prebivališčem v Združenih arabskih emiratih zasegli 114.000 evrov gotovine, ki je ni prijavil ob vstopu v državo. Denar so odkrili med pregledom njegove ročne prtljage po prihodu z letalom iz Dubaja.

Zaseg se je zgodil 4. novembra med rednim carinskim nadzorom potnikov in prtljage, navaja spletni portal Klix.ba. Potnik, ki je v Zagreb prispel z letom iz Dubaja, je carinikom prijavil le nakup hišnega kina v vrednosti 1317 dirhamov (približno 335 evrov). Ker so podvomili o resničnosti njegovih navedb, so opravili podrobnejši pregled ročne prtljage. V torbi so našli papirnato vrečko z zavoji gotovine v skupni vrednosti 114.000 evrov, ki je potnik ni prijavil.

Denar so začasno zasegli in izdali potrdilo o zasegu, zaradi kršitve predpisov o prenašanju gotovine čez mejo pa so zoper slovenskega državljana vložili kazensko ovadbo.

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zaseg zagrebško letališče slovenec dubaj

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KOMENTARJI11

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YouRangMyLord
07. 11. 2026 16.58
Dubaj je še vedno meka za cripto prevarante. Priporočam ogledyoutube.com/watch?v=7hq_w_L2vn4&t=1063s
Odgovori
0 0
2mt8
07. 11. 2026 16.57
Slovenski "državljan". Veliko jih je z območja nekdanje SFRJ.
Odgovori
0 0
aviktora
07. 11. 2026 16.51
A zdaj še denarja ne smeš imeti?
Odgovori
+0
1 1
Hihitalec
07. 11. 2026 16.45
Toliko truda zaman
Odgovori
+2
3 1
Letnik 1964
07. 11. 2026 16.43
kdor ima lahko to naredi
Odgovori
0 0
main
07. 11. 2026 16.42
Golob tebi?
Odgovori
+1
3 2
zmerni pesimist
07. 11. 2026 16.38
Slovenec ali slovenski državljan
Odgovori
+5
5 0
Letnik 1964
07. 11. 2026 16.41
👍
Odgovori
+1
1 0
trac
07. 11. 2026 16.37
Pozabil
Odgovori
+1
1 0
Teleport
07. 11. 2026 16.34
So mu dali topel obrok
Odgovori
+3
3 0
Antifriz
07. 11. 2026 16.32
Repko, Repko... mula SDS za prenašanje gotovine 🤣
Odgovori
+0
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