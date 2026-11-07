Slovenec na zagrebškem letališču v torbi skrival 114.000 evrov

Zaseg se je zgodil 4. novembra med rednim carinskim nadzorom potnikov in prtljage, navaja spletni portal Klix.ba. Potnik, ki je v Zagreb prispel z letom iz Dubaja, je carinikom prijavil le nakup hišnega kina v vrednosti 1317 dirhamov (približno 335 evrov). Ker so podvomili o resničnosti njegovih navedb, so opravili podrobnejši pregled ročne prtljage. V torbi so našli papirnato vrečko z zavoji gotovine v skupni vrednosti 114.000 evrov, ki je potnik ni prijavil.

Denar so začasno zasegli in izdali potrdilo o zasegu, zaradi kršitve predpisov o prenašanju gotovine čez mejo pa so zoper slovenskega državljana vložili kazensko ovadbo.