Slovenec med aktivisti, ki so ohromili ženevsko letališče

Okoli sto podnebnih aktivistov iz kar 17 držav je včeraj okoli poldneva za eno uro ustavilo promet na ženevskem letališču, kjer poteka največji evropski sejem zasebnih letal. S transparenti so zahtevali prepoved njihove uporabe, nekatera letala pa so tudi polepili z opozorili, podobnimi tistim na škatlicah cigaret, in sicer da gre za "strupene predmete".

Posredovala je policija, ki je protestnike, med njimi se jih je nekaj priklenilo na letala, odstranila. Sporočili so, da so prijeli 80 oseb. Slovenski Greenpeace pa danes dodaja, da je med njimi tudi protestnik iz Slovenije, pa tudi, da je več kot 20 ur po sicer mirnem dogodku v pridržanju več kot sto aktivistov.

"Aktivisti so mirno zasedli zasebna letala, ki so razstavljena na poslovnem dogodku ob ženevskem letališču, priklenili so se na letalske prehode in vhod na razstavo, da bi bodočim kupcem preprečili vstop," so sporočili in zanikali navedbe, da so z vdorom na pisto ovirali komercialni letalski promet. "Aktivisti nikoli niso stopili na vozne ali vzletno-pristajalne steze letališča. Aktivisti so jasno povedali, da nikoli niso nameravali ovirati komercialnega zračnega prometa na ženevskem letališču," so poudarili in dodali: "Uporabljali so samo ceste, ki jih uporablja letališko osebje, tj. službene ceste. To nikakor ne bi smelo vplivati na varne letalske operacije." Prav tako trdijo, da so bili ves čas v stiku z letališko policijo, saj so se želeli izogniti nevarnim situacijam, pa tudi napačnim interpretacijam namena akcije s strani letaliških oblasti.

Kljub temu je vodstvo drugega največjega švicarskega letališča, prek katerega letno potuje 14 milijonov potnikov, promet za eno uro ustavilo, v tem času pa sedem letal ni moglo pristati in so bila preusmerjena v Zürich in Lyon.