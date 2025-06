Slovenec med neurjem v Zadru: Velike jadrnice je odneslo na obalo in čeri

V ponedeljek je hrvaško Istro in Zadar, priljubljeni počitniški točki Slovencev, zajelo silovito neurje. Najhuje je bilo na območju Rovinja, kjer so posledice vidne na vsakem koraku. Orkanski veter je rušil vse pred seboj; drevesa so popadala po mestu in v kampih, na počitniške prikolice in šotore, tudi na avtomobile in ceste. Sedem ljudi je poškodovanih, trije med njimi huje. Za življenje enega od njih se borijo v puljski bolnišnici.