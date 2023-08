Slovenec mora podreti nelegalno privatno plažo v Rogoznici

Slobodna dalmacija je že aprila poročala o Slovencu, ki so se v zalivu v vasi Zatoglav, vzhodno od Rogoznice, odločili, da kljub večjemu številu apartmajev in drugih nepremičnin potrebuje tudi obalo in morje. Slovenec iz Maribora, ki stoji za zagrebškim podjetjem s parcelo v velikosti 1000 kvadratnih metrov, je namreč po vsej dolžini obeh strani zemljišča zgradil zid.

Konec zidu je segal že v morje, Slovenec pa je prav tam zgradili še lesene nadstreške, urejene poti in podest ter postavili ležalnike in mize. Nepovabljenim pa je tako preprečil dostop do morja. Prav v tem je ena od težav, graditelji so namreč očitno ignorirali zakon, ki določa priobalni pas, na katerem se ne sme graditi in mora biti dostopen vsem.

S tem je torej kršil zakon, ugotavljajo na Hrvaškem, poleg tega pa je mali morski raj zrasel brez dovoljenj. Državni informacijski sistem za urejanje prostora pa ob tem ni imel zabeleženo, da bi Slovenci iskali kakršna koli dovoljenja ali dokumente za gradnjo na območju. Medij še dodaja, da so po oceni Občine Rogoznica kljub temu sporne zgolj lesene hišice.

24sata pa zdaj poroča, da mora Slovenec, ki je na zemljišči, uradno registriranem kot obdelovalna površina, luksuzno kopališče in zasebno plažo podreti. Gre namreč za območje, kjer posegi, kot se izvajajo po prostorskem načrtu, niso mogoči.