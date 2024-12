Slovenec na Hrvaškem: Odpravil sem se v službo, pristal v študentskem domu

Kot poroča Net.hr so vremenske razmere na Hrvaškem vse drugo kot idilične. Zaradi neurij so nekateri otoki ostali odrezani, na Pagu je danes divjal veter s hitrostjo tudi do 200 km/h.

Hrvaška cestna služba je reševala številne ljudi iz avtomobilov, ki so zaradi vremenskih razmer ostali ujeti na cestah. Iz avtomobila so med drugim rešili tudi dva Nepalca, dva Hrvata in dva Slovenca. Eden od ujetih je bil tudi Andrej Štrukelj, ki je povedal, da se je odpravil v službo, končal pa je v študentskem domu, kjer so prenočili vsi ki so obtičali na snegu.

"Ni bilo snega, vse je izgledalo v redu, a dlje kot smo se vozili, močneje je pihala burja in nenadoma je sneg začel padati na vetrorbransko steklo. Na enkrat so se ustvarili snežni zameti. V momentu izgubiš stik s cesto in je konec," je povedal Štrukelj za Net.hr.