Slovenec na Kitajskem: V trgovinah zmanjkuje hrane, živila se dražijo

Kitajske oblasti so za zajezitev virusa podaljšale novoletne počitnice, da bi tako preprečile milijonske migracije, kar se pozna tudi v tovarnah, saj je delo obstalo. To občutijo tudi slovenska podjetja, ki poslujejo s Kitajsko ali pa imajo tam svoje obrate. V mestu Nanning, ki je od žarišča virusa oddaljeno 1000 kilometrov, že deset let živi in dela tudi Slovenec Peter Zupanc.