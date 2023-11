Slovenec na Lošinju uničil zaliv z izvirom pitne vode: 'Urejal sem plažo'

Prebivalci otoka Lošinj se že dve leti obračajo na pristojne institucije. Od njih zahtevajo, da sankcionirajo slovenskega državljana, ki je posegel v zaščiteni priobalni pas ter "opustošil" zaliv Studenac. Slovenec sicer pravi, da je plažo zgolj uredil. "Uničiti ekosistem zgolj zato, ker se je en aroganten Slovenec odločil, da ga moti kvakanje žab in neurejeno rastlinje ... To ni njegova last, to je del zaščitenega priobalnega območja. V končni fazi gre celo za kaznivo dejanje," je zgrožen koordinator Iniciative za ustavitev črnih gradenj na Lošinju, ki je slovenskega državljana prijavila vsem pristojnim službam.

"Ste videli, kaj Slovenec počne v zalivu?" To je bilo vprašanje, ki so ga jezni prebivalci hrvaškega otoka lani postavili koordinatorju Iniciative za ustavitev črnih gradenj na Lošinju. Odgovor na vprašanje pa: ne. Zato se je, kot poroča Morski.hr, odločil, da se na lastne oči prepriča, kaj se dogaja v zalivu Studenac. "Ko sem videl razsežnost opustošenja, sem bil zaprepaden," prizna Petar Banić iz iniciative. Prebivalci Lošinja so luški kapitaniji v Reki že podali anonimno prijavo, prav tako pa tudi inšpekcijskim službam, a odgovora niso prejeli. Trije so pristopili tudi do Slovenca, ki ima v zalivu hišo. Ki jim je na vprašanje, kaj počne, dejal, da zgolj ureja plažo, da bo ta lepša. "Krajani so ga spraševali, zakaj to počne in kdo ga je pooblastil. Prav tako so ga vprašali, ali bi si kaj takšnega dovolil početi tudi v Sloveniji," je portalu zaupal Banić.

icon-expand Zaliv Studenac na Lošinju pred "ureditvijo" prodnate plaže. FOTO: Google Maps

Prebivalci Svetega Jakova pa ob tem poudarjajo, da je bil na dnu zaliva, ki je danes zasut s prodnato plažo, izvir pitne vode, ob njem pa poseben ekosistem s trstičjem, dvoživkami in želvami. "Uničiti ta ekosistem zgolj zato, ker se je en aroganten Slovenec odločil, da ga moti kvakanje žab in neurejeno rastlinje ... To ni njegova last, to je del zaščitenega priobalnega območja Republike Hrvaške. V končni fazi gre celo za kaznivo dejanje," je zgrožen koordinator iniciative. Njegova Iniciativa se je tako odločila, da bo, ker želijo prijavitelji ostati anonimni, prebivalce zastopala v komunikaciji z oblastmi. A po prijavi so se postopki ustavili. "Postalo je jasno, da ne želijo ukrepati glede tega, zaradi česar smo dopis poslali tudi na parlamentarni odbor za prostorsko urejanje in gradnjo ter na odbor za pomorstvo. Nato pa me je poklicala pristojna inšpektorica in mi dejala, da sem resnično vztrajen, da jo kličejo z vseh koncev in da bo morala zdaj resnično rešiti zadevo," pove koordinator iniciative. In kako je težavo rešila? Po besedah Banića je inšpektorica ugotovila, da nimajo nobene neposredne priče in da zato ne morejo ugotoviti, kdo je opustošil zaliv. Obtoženi Slovenec pa da jim je dejal, da je zgolj čistil obalo. "Z bagrom in tovornjaki?!" je ob odgovoru zgrožen prijavitelj.

