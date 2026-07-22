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Slovenec na Malem Lošinju ukradel 'ladijski top'

Mali Lošinj, 22. 07. 2026 12.02 pred 2 urama 1 min branja 39

Avtor:
M.P.
Ladijski top

Na Malem Lošinju so pridržali 24-letnega Slovenca. Osumljen je namreč, da je 20. julija v središču Malega Lošinja ukradel repliko ladijskega topa. 48-letnega hrvaškega državljana je s tem oškodoval za približno 1500 evrov.

Kot poroča Policijska uprava primorsko-goranska, so policisti Policijske postaje Mali Lošinj s podružnico Cres izvedli policijsko preiskavo, v kateri so pridržali 24-letnega Slovenca. Ta je osumljen, da je 20. julija na Rivi v središču Malega Lošinja izvedel tatvino.

Policija 24-letnika sumi, da je tiste noči ukradel repliko ladijskega topa, s čimer je 48-letnega hrvaškega državljana oškodoval za približno 1500 evrov.

Med kriminalistično preiskavo so ukradeni "top" našli in vrnili lastniku, ugotovili pa so tudi, da je 24-letniku pri storitvi kaznivega dejanja pomagal drug slovenski državljan, ki ga še vedno iščejo.

Prijetega osumljenca so zaradi kaznivega dejanja pridržali v priporu, na pristojno državno tožilstvo pa so podali kazensko ovadbo.

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KOMENTARJI39

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brabusednet
22. 07. 2026 14.34
Potem se pa čudijo,ko jih prekurblajo zastonj že ne.
Odgovori
0 0
tianot
22. 07. 2026 14.33
Bakreni🤣
Odgovori
+1
1 0
Kviz
22. 07. 2026 14.30
Ve se kdo zbira kovine.
Odgovori
+2
2 0
zaza regović
22. 07. 2026 14.27
A se je kasneje še ponoči šel garbat s Hrvati
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
22. 07. 2026 14.12
Kdo drug pa bi...
Odgovori
+3
3 0
Kranjski domoljub
22. 07. 2026 14.05
Spet slovenski poštenjakar. In potem se čudite zakaj dobijo nekateri po kepi.
Odgovori
+10
11 1
Kameleon Kiddo
22. 07. 2026 14.34
Ne seri
Odgovori
0 0
Andrej 007
22. 07. 2026 14.05
Oborožiti se je treba,tako ali drugače...
Odgovori
+1
1 0
a res1
22. 07. 2026 14.00
Ker slovenski državljan pa še hodi k njim?
Odgovori
-3
2 5
Panter 63
22. 07. 2026 14.03
Milijon Slovencev in Slovenskih državljanov. Zadovoljen?
Odgovori
+8
9 1
Martinović
22. 07. 2026 14.12
Glavnina je revežev ali pa stiskačev, ki babi ne privoščijo dopusta in mora rintat za štedilnikom vse dni.
Odgovori
-1
1 2
hjaman
22. 07. 2026 13.47
Pravilno,oni nam kradejo dopust!!
Odgovori
+0
3 3
asgard
22. 07. 2026 13.55
Men ne že leta.. ko jih
Odgovori
+2
3 1
Zoky Spooky
22. 07. 2026 13.42
Novica je iz leta 2013, kaj je z vami ?
Odgovori
+3
6 3
Burtonnn
22. 07. 2026 13.46
Prej bi rekli iz turskih časov.
Odgovori
+1
3 2
Cenb77
22. 07. 2026 13.39
Zih je stavo zgubu...
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
22. 07. 2026 13.35
Isti kot je Tita 🤣🤣🤣
Odgovori
+3
5 2
BUONcaffee
22. 07. 2026 13.35
Mogoče ga je hotel podariti Ukrajini.
Odgovori
+6
6 0
Celjan78
22. 07. 2026 13.34
Replika topa. V tej Hrvaški je vse fejk. Mojstri prevar.
Odgovori
+1
6 5
Panter 63
22. 07. 2026 13.45
Kaj si ti mislil povedati razen da podpiraš to dejanje. Sklepam na osnovi tega kaj si napisal. Model, če je replika, pravi, in tako naprej nima kaj krasti. Glede da si znan kot fanatični sovražnik vsega Hrvaškega da slišim kje je problem s Hrvati glede tega članka. Saj so napisali repliko topa. Umiri se malo, človek božji.
Odgovori
+5
8 3
Celjan78
22. 07. 2026 14.15
povedal sem, da v tej Hrvaški ni nič pristnega! Ampak ti hrdoljub si pač v tem videl, da podpiram krajo!
Odgovori
+0
2 2
Artechh
22. 07. 2026 13.33
100% je bil “ejga brt, legenda”
Odgovori
+0
1 1
simc167
22. 07. 2026 13.32
Sektaš uboga jansho, ki pravi oborožite se.
Odgovori
-2
4 6
tron3
22. 07. 2026 13.31
Slovenci ne kradejo, to so si ta kockast izmislil!!!
Odgovori
+8
10 2
zwibl
22. 07. 2026 14.33
Zivimo v svetu kjer mislimo da samo tujci kradejo.. Ko pa nas naredi to nismo sposobni priznati
Odgovori
0 0
4krogci
22. 07. 2026 13.27
Volilc resnice al pa sdsa…drugega nemore bit..sam oni so seznanjeni s krajsmi!
Odgovori
+0
6 6
asgard
22. 07. 2026 13.32
Kdo je že proti orožju ? Aja saj res vlada v senci..
Odgovori
+1
4 3
Jožicahuda
22. 07. 2026 13.42
Prej volilec Svobode,tam so lopovi doma.
Odgovori
+3
5 2
stoinena
22. 07. 2026 13.27
ko te sonce udari v glavo, katere možgane si pustil doma, na nočni omarici.
Odgovori
+3
3 0
Jimi1
22. 07. 2026 13.26
Altilerijo je verjetno pripravljal za napad na Hrvaško... Zgodba se mu ni izšla po željah...
Odgovori
+3
3 0
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