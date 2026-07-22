Slovenec na Malem Lošinju ukradel 'ladijski top'

Kot poroča Policijska uprava primorsko-goranska, so policisti Policijske postaje Mali Lošinj s podružnico Cres izvedli policijsko preiskavo, v kateri so pridržali 24-letnega Slovenca. Ta je osumljen, da je 20. julija na Rivi v središču Malega Lošinja izvedel tatvino.
Policija 24-letnika sumi, da je tiste noči ukradel repliko ladijskega topa, s čimer je 48-letnega hrvaškega državljana oškodoval za približno 1500 evrov.
Med kriminalistično preiskavo so ukradeni "top" našli in vrnili lastniku, ugotovili pa so tudi, da je 24-letniku pri storitvi kaznivega dejanja pomagal drug slovenski državljan, ki ga še vedno iščejo.
Prijetega osumljenca so zaradi kaznivega dejanja pridržali v priporu, na pristojno državno tožilstvo pa so podali kazensko ovadbo.
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