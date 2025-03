Slovenec na Tajskem: 'Mislil sem, da je to moj konec. Vse se je začelo majati'

"Mislil sem, da je to to. Danes bom umrl." Tako je občutke med snemanjem posledic današnjega potresa opisoval Urban Jeršin, ki se nam je iz Čang Maja na severu Tajske kasneje javil tudi prek videopovezave. "Vzel sem mango iz hladilnika, da ga bom šel olupit, in naenkrat se je kar začelo, sploh ne tresti, ampak se je vse začelo zelo majat. Bil sem v stavbi s 30 nadstropji. Te stavbe se verjetno ne sesedejo, ampak ta občutek, ko si noter, ko sem skozi okno gledal, kako smo se majali, tri metre na vsako stran, je bil šok."

Počakal sem, da je majanje ponehalo, nato pa nemudoma po stopnišču stekel devet nadstropij nižje in ven na ulico, pripoveduje. Na ulico je stekel bos in brez majice. V stanovanje pa se je lahko vrnil šele po šestih urah čakanja, pravi, a si že med čakanjem našel novo namestitev, ker bivanje v stolpnici ni več varno, pravi. "Bilo je pretresljivo, ljudje so jokali."

Da so jo v potresu najslabše odnesle prav stolpnice, pripoveduje tudi Brina Klaič iz Bangkoka. "Večje panike sicer ni, sta pa nepopisna gneča in kaos," tako pa stanje v tajski prestolnici opisuje radijski voditelj Iztok Gustinčič. "Ne deluje železnica, ki gre nad cestami, ne deluje njihova povezava iz letališča do centra mesta pa tudi podzemna železnica, tako da zaenkrat kaže, da do jutri to ne bo obratovalo. In zdaj so, mislim da v pogonu čisto vsi taksisti v Bangkoku in je prometni kaos."

Močno so sicer prizadeta tudi cestna omrežja, zaradi ocenjevanja škode so zaprte nekatere glavne in hitre ceste. Mestni parki morajo ostati odprti čez noč, je odredil bangkoški guverner, da bodo v njih lahko prespali vsi, ki svojega cilja danes niso mogli doseči.