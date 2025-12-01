Slovenec naj bi trdil, da je vplivnico ubil med prepirom iz ljubosumja

31-letni Slovenec naj bi po poročanju Kronen Zeitunga avstrijsko vplivnico ubil 23. novembra zjutraj, ko se je ta vrnila domov z zabave. Med zaslišanjem naj bi trdil tudi, da je kaznivo dejanje storil med prepirom iz ljubosumja, kar naj bi potrdil tudi med zaslišanjem v priporu. To je ob prisotnosti odvetnice Astrid Wagner potekalo na deželnem kazenskem sodišču v Gradcu.

Po poročanju avstrijskih medijev je Wagnerjeva stranko prvič obiskala v priporu ter se z njo pogovarjala dlje časa. Naši mariborski dopisnici Jani Ujčič je Wagnerjeva povedala, da za zdaj še ni znano niti, zaradi česa natančno je Avstrijka umrla ter da bo slednje razkrila obdukcija. "Na podlagi tega, kar je povedal osumljenec, obstaja tudi možnost nesreče," je dejala odvetnica.

Dodala je, da se počuti moški izjemno krivega, saj je imel Stefanie zelo rad. "Popolnoma je strt. Ne razume, kaj se je zgodilo. Nenehno joka in trdi, da je Stefanie neizmerno ljubil ter da jo še vedno ljubi," je dejala tudi za tuje medije. Kot je potrdila za naš portal, pa vse kže, da se je med nekdanjima partnerjema tistega dne vnel nasilen spor.

"Morda je torej prišlo do nesreče, kar moramo zdaj preučiti tudi s pravnega vidika. To pa seveda ne spremeni dejstva, da je stranka tako rekoč priznala krivdo za smrt dekleta. Dejstvo je, da osumljeni ves čas ponavlja, da je ni hotel ubiti. To vedno znova poudarja," je povedala naši dopisnici.

Slednje se sklada tudi s poročanjem avstrijskih medijev, ki pišejo, da naj bi osumljeni vztrajno trdil, da je bil v šoku, ko je nenadoma opazil, da Stefanie negibno leži pred njim. Kot piše portal, naj bi osumljeni dejal, da je skrivanje njenega trupla izvedel v "popolnem transu".