Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Slovenec naj bi trdil, da je vplivnico ubil med prepirom iz ljubosumja

Gradec, 01. 12. 2025 13.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Dopoldan je v Avstriji potekala obravnava o priporu 31-letnega Slovenca, ki je osumljen, da je pred dobrim tednom dni ubil svoje nekdanje dekle. Slednje naj bi storil med prepirom iz ljubosumja. Obrambo moškega je prevzela dunajska odvetnica Astrid Wagner, ki pravi, da je njena stranka povsem strta in da ne razume, kaj se je zgodilo.

31-letni Slovenec naj bi po poročanju Kronen Zeitunga avstrijsko vplivnico ubil 23. novembra zjutraj, ko se je ta vrnila domov z zabave. Med zaslišanjem naj bi trdil tudi, da je kaznivo dejanje storil med prepirom iz ljubosumja, kar naj bi potrdil tudi med zaslišanjem v priporu. To je ob prisotnosti odvetnice Astrid Wagner potekalo na deželnem kazenskem sodišču v Gradcu.

Vplivnica Stefani Instagram
Vplivnica Stefani Instagram FOTO: Instagram

Po poročanju avstrijskih medijev je Wagnerjeva stranko prvič obiskala v priporu ter se z njo pogovarjala dlje časa. Naši mariborski dopisnici Jani Ujčič je Wagnerjeva povedala, da za zdaj še ni znano niti, zaradi česa natančno je Avstrijka umrla ter da bo slednje razkrila obdukcija. "Na podlagi tega, kar je povedal osumljenec, obstaja tudi možnost nesreče," je dejala odvetnica.

Dodala je, da se počuti moški izjemno krivega, saj je imel Stefanie zelo rad. "Popolnoma je strt. Ne razume, kaj se je zgodilo. Nenehno joka in trdi, da je Stefanie neizmerno ljubil ter da jo še vedno ljubi," je dejala tudi za tuje medije. Kot je potrdila za naš portal, pa vse kže, da se je med nekdanjima partnerjema tistega dne vnel nasilen spor.

"Morda je torej prišlo do nesreče, kar moramo zdaj preučiti tudi s pravnega vidika. To pa seveda ne spremeni dejstva, da je stranka tako rekoč priznala krivdo za smrt dekleta. Dejstvo je, da osumljeni ves čas ponavlja, da je ni hotel ubiti. To vedno znova poudarja," je povedala naši dopisnici.

Slednje se sklada tudi s poročanjem avstrijskih medijev, ki pišejo, da naj bi osumljeni vztrajno trdil, da je bil v šoku, ko je nenadoma opazil, da Stefanie negibno leži pred njim. Kot piše portal, naj bi osumljeni dejal, da je skrivanje njenega trupla izvedel v "popolnem transu".

Preberi še Smrt mlade Avstrijke odmeva: pred vrati sveče, na spletu izrazi žalovanja

Kot smo poročali, je nekdanji partner spletne vplivnice, ki je izginila pred dobrim tednom dni, minuli vikend avstrijskim preiskovalcem priznal, da je Stefanie ubil, razkril pa je tudi, da je njeno truplo skril v kovček ter ga zakopal v gozdu v Sloveniji.

Slovenec se zdaj sooča z obtožbami umora, zaradi katerih mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Preberi še 'Zaradi ljubezni sem jo ubil. Če je ne bi ljubil, ne bi čutil bolečine'
24UR POPOLDNE
vplivnica avstrija umor slovenec policija
Naslednji članek

Požar v Hongkongu: po tragediji aretirali 13 oseb

SORODNI ČLANKI

Smrt mlade Avstrijke odmeva: pred vrati sveče, na spletu izrazi žalovanja

31-letnik umoril svoje nekdanje dekle, jo stlačil v kovček in zakopal v Sloveniji

31-letno Avstrijko našli mrtvo v gozdu v okolici Majšperka

Izginotje Avstrijke: policija išče informacije o sumljivem avtomobilu

Avstrijka še vedno pogrešana, mama jo poziva: 'Stefi, prosim, javi se'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385