Slovenec, osumljen umora avstrijske vplivnice, ostaja v priporu

Po navedbah predstavnika državnega tožilstva v Gradcu je obravnava o pregledu pripora potekala danes. Slovenski državljan je osumljen, da je novembra lani zadavil svojo nekdanjo partnerko, jo spravil v kovček in zakopal v Sloveniji, navaja agencija APA.

31-letnik umoril svoje nekdanje dekle, jo stlačil v kovček in zakopal v Sloveniji

Truplo 31-letne avstrijske vplivnice so decembra v Sloveniji v gozdu v okolici Majšperka našli po tednu dni iskanja, predhodna ugotovitev obdukcije v Gradcu pa je pokazala, da je umrla zaradi zadušitve. Preiskava je pokazala tudi poškodbe na glavi. Za vzrok smrti so zatem oblasti navedle uporabo izjemne sile na vratu žrtve.

Umor je priznal slovenski državljan, njen nekdanji partner, ki so mu po izročitvi iz Slovenije v Avstrijo takrat odredili pripor.