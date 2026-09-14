Slovenec po hrvaški avtocesti s kar 254 km/h

Incident se je zgodil na avtocesti A1, na območju Benkovac-Pirovac, v petek ob 21.28, poroča Net.hr.

Policisti so divjo vožnjo slovenskega državljana najprej posneli s policijskim vozilom brez vidnih policijskih oznak, nato pa so ga zaustavili.

54-letnik je namreč na avtoceti, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, divjal s kar 254 km/h, je sporočila PU Zadarska.

Zaradi prekrška so vozniku izrekli globo v višini 660 evrov, pa tudi ukrep prepovedi vožnje motornih vozil za obdobje enega meseca.