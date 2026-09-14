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Slovenec po hrvaški avtocesti s kar 254 km/h

Zagreb, 14. 09. 2026 12.01 pred 53 minutami 1 min branja 18

Avtor:
U. Z. K.
Hrvaška policija

Policisti na Hrvaškem so ustavili 54-letnega slovenskega državljana, ki je na avtocesti divjal s hitrostjo 254 km/h. Poleg denarne kazni so mu izrekli ukrep prepovedi vožnje za en mesec.

Incident se je zgodil na avtocesti A1, na območju Benkovac-Pirovac, v petek ob 21.28, poroča Net.hr.

Policisti so divjo vožnjo slovenskega državljana najprej posneli s policijskim vozilom brez vidnih policijskih oznak, nato pa so ga zaustavili.

54-letnik je namreč na avtoceti, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, divjal s kar 254 km/h, je sporočila PU Zadarska.

Zaradi prekrška so vozniku izrekli globo v višini 660 evrov, pa tudi ukrep prepovedi vožnje motornih vozil za obdobje enega meseca.

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KOMENTARJI18

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yugo13
14. 09. 2026 12.59
Slovenec ali slovenski državljan???
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0 0
bc123456
14. 09. 2026 12.56
VAU kakšna novica, sigurno nibil KIA ali HJUNDAJ , članek piše amater.....
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+1
2 1
2mt8
14. 09. 2026 12.53
Še vedno je šel po polžje v primerjavi s potniškim letalom, primitivec 🤣🤣🤣
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+0
1 1
Vrana in vrabček
14. 09. 2026 12.48
Sramotno nizka kazen za nekoga, ki je namerno divjal s tako hitrostjo in s tem zelo ogrožal življenja drugih ljudi na cesti.
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+3
4 1
MESE?AR
14. 09. 2026 12.47
Jaz nisem divjal, sem se pa peljal 270 in je samo lepo šumelo. Prazna cesta, zakaj panika ? Da se razumemo, vozim se že 52 let brez nesreče po moji krivdi . Po tujih so mi že 5 avtov razbili. Presodite.
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-2
2 4
Prelepa Soča
14. 09. 2026 13.00
MESE?AR..... sanje so dovoljene in zastonj... moja znanka bi rekla, da preveč risanke gledaš, zato nastopi bujna domišljija 🤯
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+1
1 0
Lark
14. 09. 2026 12.44
Tale bi očitno moral biti voznik predsednice...
Odgovori
+3
4 1
JAZsemTI
14. 09. 2026 12.38
Malo viski, malo koka(kola)…
Odgovori
+2
3 1
bohinj je zakon
14. 09. 2026 12.37
Vau. Zmaga. Nobeden hitrejši.
Odgovori
0 0
Ice_Cat
14. 09. 2026 12.36
Je meu veter v hrbet...
Odgovori
0 0
jung
14. 09. 2026 12.36
Niti 100% ni preloračil. V slo bi težko, saj je že sto na uro luxuz. Dol proti dalmaciji si dostikrat sam na cesti in se da očistit auspuh.
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-1
1 2
peglezn
14. 09. 2026 12.32
kaj pa model avta?
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+0
1 1
seter73
14. 09. 2026 12.32
Avtomobili so naredili v 30. letih z vsemi asistencami preskok ki si ga nismo niti zamisljali da bo kdaj mogoc, omejitve pa se vedno na AC kot v komunajzarskih casih kjer je bila voznja z katrco ali stoenko 130kmh naravnost kaskadersko
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+0
2 2
Fery Zaka
14. 09. 2026 12.31
Nekam poceni imajo to Hrvati, glih pol ceneje kot pri nas. Čeprav imajo, baje, zelo hude kazni. Očitno ni tako. Če je hitrost po odbitku, gre za hud avto. Moj je zaklenjen na 250 km/h. Več ne gre.
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+1
2 1
borjac
14. 09. 2026 12.21
"Slovenec po hrvaški avtocesti s kar 254 km/h" , zanimiv komentar , mene pa zanima ali je bil Slovenec Slovenec , ali je imel hrvaške korenine , ali srbske , ali albanske, ali ?? ali je imel samo državljanstvo , ali ???? koliko vprašanj se poraja ob zapisu "Slovenec po hrvaški avtocesti ....."
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+8
9 1
veneti
14. 09. 2026 12.55
ja če vprašaš policijo je daj mi pare slovensko
Odgovori
+1
1 0
abc123def456
14. 09. 2026 12.18
prvic: ni divjal, ampak je vozil. drugic: tam je lep raven odsek, in gospodje policaji imajo tam napajalisce. clovek je preizkusal do koliko mu avto pelje, in ima sedaj potrdilo o dosezeni hitrosti.
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+6
14 8
avzbk
14. 09. 2026 12.29
Ni divjal, temveč nizko letel 🙂
Odgovori
+3
3 0
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