Slovenec po hrvaških kampih kradel kolesa in jih 'tihotapil' čez mejo

Na Hrvaškem so zaradi kraje koles kazensko ovadili dva slovenska državljana. Mlajšega, 23-letnega Slovenca, sumijo, da je ukradel najmanj deset koles, pri eni tatvini pa sta sodelovala s 55-letnikom. Oba sta končala v priporu, so potrdili na policijski upravi s sedežem v Pulju. Ker pa obstaja sum, da je 23-letnik odgovoren še za več kaznivih dejanj in da nekaterih ni storil sam, policisti nadaljujejo preiskavo.

Hrvaški policisti so prijeli državljana Slovenije, osumljenega najmanj desetih kaznivih dejanj kraje. Kriminalistično preiskavo je sprožila policija v Poreču in potrdila sum, da je 23-letni Slovenec izvršil deset kraj, pri eni pa mu je pomagal 55-letni slovenski državljan. Po tem, ko so analizirali kraje koles iz kampov na območju zahodne istrske obale, so s kaznivimi dejanji povezali 23-letnika. Kriminalisti so ugotovili, da je lani in letos večkrat prišel na Hrvaško ter iz kampov kradel kolesa. Nato se je z njimi odpeljal proti Sloveniji, še preden bi lastniki ugotovili, da so ostali brez koles in tatvino prijavili policiji. "Po zaslugi vztrajnega dela policistov pa mu tokrat ni uspelo prestopiti meje," so zapisali na spletni strani policijske uprave hrvaške Istre.

icon-expand Na Hrvaškem so zaradi kraje koles kazensko ovadili Slovenca. FOTO: Policijska uprava hrvaške Istre (Policijska uprava istarska)

Policisti so v petek zvečer okoli 22.20 na mejnem prehodu Kaštel (Dragonja) prestregli avtomobil znamke BMW s slovensko registracijo, ki je prevažal dve kolesi. V ustavljenem avtomobilu sta bila 23- in 55-letnik, ki nista imela nobenih dokazov, da sta lastnika koles. Hrvaška policija je nato ugotovila, da je dvojica kolesi ukradla v kampu v Vrsarju malo pred prihodom na mejni prehod. 56-letnega avstrijskega državljana sta s tem oškodovala za več tisoč hrvaških kun, so policisti zapisali na spletu.

icon-expand Dva slovenskega državljana sta osumljena tatvin koles v hrvaški Istri. FOTO: Policijska uprava hrvaške Istre (Policijska uprava istarska)

Poleg tega na Hrvaškem sumijo, da je 23-letnik samo letos izvršil še pet podobnih kaznivih dejanj. Junija letos (med 10. in 17. junijem) je ukradel najmanj tri kolesa iz kampov v občini Tar-Vabriga, pri čemer je 67- in 57-letnega Nemca ter 55-letnega Avstrijca oškodoval za skupno več deset tisoč kun. V prvem primeru je nepridiprav celo sedel na kolo in se z njim kratko malo odpeljal iz kampa.

icon-expand 23-letni tat je kradel kolesa v hrvaški Istri in jih 'prevažal' v Slovenijo. FOTO: Policijska uprava hrvaške Istre (Policijska uprava istarska)

Po eno kolo naj bi ukradel tudi iz kampov na območju Pulja in Umaga. Tako je osumljen, da je na območju Pulja 16. junija iz kampa ukradel kolo, s tem pa 49-letnega državljana Češke oškodoval za več tisoč kun. Nato se je 'preselil' v Umag, kjer je 23. junija 40-letnemu Čehu ukradel kolo, vredno več tisoč kun.

icon-expand Oba ovadena sta v soboto zvečer pristala v priporu. FOTO: Policijska uprava hrvaške Istre (Policijska uprava istarska)