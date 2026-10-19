Slovenec umrl med ironmanom v Poreču

Plavalni del triatlona velja za najbolj stresno in nevarno fazo tekmovanja, saj se odvija v odprtih vodah, kjer so prisotni dejavniki, kot so valovi, tokovi, temperatura vode in gneča med tekmovalci. Zaradi kombinacije fizičnega napora, adrenalina in stiskanja v množici plavalcev lahko pride do nenadnih zdravstvenih težav, zato je varnostna služba na vodi ključna za hitro ukrepanje v primeru stiske.