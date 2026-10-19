Slovenec umrl med ironmanom v Poreču

Na sobotnem tekmovanju Plava Laguna Ironman Poreč 70.3 je umrl 54-letni slovenski državljan. Kot je pojasnila istrska policija, mu je med plavalnim delom preizkušnje namreč postalo slabo. Na kraj so nemudoma prispeli reševalci, vendar športnika kljub hitremu posredovanju niso uspeli rešiti. Dežurni mrliški oglednik je odredil obdukcijo, ki bo pokazala natančen vzrok smrti.
Organizatorji so na družbenih omrežjih potrdili novico. Kot poroča Glas Istre, to ni prvi smrtni primer na tem priljubljenem triatlonskem tekmovanju. Leta 2024 je med plavalnim delom poreške preizkušnje Ironman 70.3 umrl tudi 50-letni britanski tekmovalec.
Ironman 70.3, znan tudi kot polovični Ironman, je ena izmed serij dolgih triatlonskih dirk, ki jih organizira World Triathlon Corporation. Številka 70.3 se nanaša na skupno razdaljo v miljah, ki jo mora tekmovalec premagati: 1,2 milje plavanja (približno 1,9 km), 56 milj kolesarjenja (približno 90 km) in 13,1 milje teka (približno 21,1 km), kar ustreza polovici razdalje klasičnega Ironmana.
Plavalni del triatlona velja za najbolj stresno in nevarno fazo tekmovanja, saj se odvija v odprtih vodah, kjer so prisotni dejavniki, kot so valovi, tokovi, temperatura vode in gneča med tekmovalci. Zaradi kombinacije fizičnega napora, adrenalina in stiskanja v množici plavalcev lahko pride do nenadnih zdravstvenih težav, zato je varnostna služba na vodi ključna za hitro ukrepanje v primeru stiske.
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