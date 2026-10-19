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Slovenec umrl med ironmanom v Poreču

Poreč , 19. 10. 2026 10.45 pred 49 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.K.
Ironman

Na mednarodnem triatlonskem tekmovanju Plava Laguna Ironman v Poreču se je zgodil tragičen dogodek, v katerem je med plavalnim delom preizkušnje preminil 54-letni slovenski udeleženec. Pristojne službe so odredile obdukcijo.

Na sobotnem tekmovanju Plava Laguna Ironman Poreč 70.3 je umrl 54-letni slovenski državljan. Kot je pojasnila istrska policija, mu je med plavalnim delom preizkušnje namreč postalo slabo. Na kraj so nemudoma prispeli reševalci, vendar športnika kljub hitremu posredovanju niso uspeli rešiti. Dežurni mrliški oglednik je odredil obdukcijo, ki bo pokazala natančen vzrok smrti.

Ironman
Ironman
FOTO: Shutterstock

Organizatorji so na družbenih omrežjih potrdili novico. Kot poroča Glas Istre, to ni prvi smrtni primer na tem priljubljenem triatlonskem tekmovanju. Leta 2024 je med plavalnim delom poreške preizkušnje Ironman 70.3 umrl tudi 50-letni britanski tekmovalec.

Razlagalnik

Ironman 70.3, znan tudi kot polovični Ironman, je ena izmed serij dolgih triatlonskih dirk, ki jih organizira World Triathlon Corporation. Številka 70.3 se nanaša na skupno razdaljo v miljah, ki jo mora tekmovalec premagati: 1,2 milje plavanja (približno 1,9 km), 56 milj kolesarjenja (približno 90 km) in 13,1 milje teka (približno 21,1 km), kar ustreza polovici razdalje klasičnega Ironmana.

Plavalni del triatlona velja za najbolj stresno in nevarno fazo tekmovanja, saj se odvija v odprtih vodah, kjer so prisotni dejavniki, kot so valovi, tokovi, temperatura vode in gneča med tekmovalci. Zaradi kombinacije fizičnega napora, adrenalina in stiskanja v množici plavalcev lahko pride do nenadnih zdravstvenih težav, zato je varnostna služba na vodi ključna za hitro ukrepanje v primeru stiske.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI7

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Paradox
19. 10. 2026 11.28
Z razlogom obstaja termin "Iron widow". Ljudje postanejo obsedeni s tem tekmovanjem in vsemi pripravami nanj. Zveze se rušijo, ločitve letijo naokoli. Očitno tudi življenja ugašajo.
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+3
3 0
majsterinegasrat
19. 10. 2026 11.41
Res je, vendar pa ni vedno nujno očitno kaj je vzrok in kaj je posledica. Veliko lažje se je prepustiti neki taki stvari takrat, ko odnos doma itak ne štima. Če ne bi bilo to, bi bilo pa mogoče nekaj drugega, mogoče ribolov ali pa popivanje s prijatelji.
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0 0
emilzapata
19. 10. 2026 11.27
Rusi imajo v tradicijo še večjo norost kot je ta iron man, oni imajo 18 januarja versko obredno kopanje v ledeni vodi, krepko pod minus, temu rečejo krešenskije kupanje, pravijo da je najboljši test zdravja posameznika, boljši kot vsak še tako temeljit zdravniški pregled
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+2
3 1
sophie25
19. 10. 2026 11.13
Taka tekmovanja vso se prej kot zdrava.
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+7
7 0
majsterinegasrat
19. 10. 2026 11.11
Kacin je zadnjič trdil, da je tudi on ironman. Menda zato, ker so mu po padcu pri gobarjenju kosti skupaj pošraufali.
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+3
4 1
GretaTumlhajt
19. 10. 2026 11.11
54 let, komu se ljudje dokazujejo!? Res, nekateri pretiravajo in ogrožajo lastno življenje. "Tekmujejo" z svojimi vzorniki, ampak danes v času UI, ni treba vsemu verjet kaj človek vidi. Iskreno sožalje svojcem.
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+6
6 0
tornadotex
19. 10. 2026 11.06
Napor, andrenalin in hiter dvig in padec tlaka...Recept, da raznese srce...tolikokrat že videno...
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+6
6 0
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