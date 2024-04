Slovenec v Dubaju: zgodovinski nalivi so mu odnesli poroko

V torek je v Dubaju padlo toliko dežja, kot ga navadno tam pade v dveh letih, zaradi česar je voda preplavila ceste, zalivala avtomobile in stavbe. "Kaj takšnega še nismo videli," so besede slovenskega fotografa Žiga Mihelčiča, ki že osem let živi in dela v Dubaju. Na dan, ko so zavladale izredne razmere, bi se z zaročenko morala poročiti, a sta zaradi neprevoznih cest ostala doma in poroko morala prestaviti.

V torek je v Združenih arabskih emiratih padlo največ padavin v zadnjih 75 letih. Voda je zalivala stavbe in ceste, zaradi česar je promet ponekod popolnoma obstal, poplavilo je celo letališče. Slovenski fotograf Žiga Mihelčič v Dubaju živi in dela že od oktobra leta 2015 in pravi, da toliko dežja v osmih letih še ni videl. "Za primerjavo, ko sem prišel sem, je na leto mogoče deževalo dva dni, pa še to kakšne pol ure. Zadnja leta pa se je količina padavin močno povečala, mislim, da dežuje kakšne 14 dni na leto, kar je za Dubaj zelo veliko. Nikoli pa ne dežuje tako dolgo," nam je povedal.

S starši in zaročenko jih je neurje ujelo, ko so bili na poti domov v avtomobilu, kjer so skoraj prenočili. Na cestah je zavladal kaos. "Bili smo v šoku, videli smo vse možno, avtomobili so plavali sredi ulice, ljudje so jih puščali kar na cestah, nekateri pa so vozili v nasprotno smer, saj drugače niso mogli nikamor priti," je povedal Žiga. "Nikoli še nisem videl kaj takega, tudi v Sloveniji ne, enkrat je bil tu nek naliv oziroma neurje, a je bilo v eni uri vsega konec. Ljudem je včeraj zalivalo avte, to gre voda tako hitro gor, da ne uspeš narediti ničesar. Tudi zjutraj, ko sem starše odpeljal na letališče, so avtomobili stali kar na avtocesti," je nadaljeval.

Zaradi izrednih razmer sta z zaročenko prestavila poroko Na dan, ko je v Dubaju padla rekordna količina padavin, sta Žiga in njegova zaročenka načrtovala poroko. "Včeraj bi se morala uradno poročiti v Abu Dabiju," je Žiga začel pogovor. V Emirate sta zaradi tega prišla tudi njegova starša, ki pa zdaj na uradnem delu poroke ne bosta prisotna. "Uraden del sva prestavila za en mesec, kjer mojih staršev žal ne bo, tisti pomemben del pa bo v Sloveniji septembra, kjer bomo vsi skupaj," je nadaljeval. Vremensko napoved so spremljali vseh preteklih 14 dni, a niso mislili, da se bo tako huda napoved uresničila. "Rekli smo si, da ne bo nič takšnega. Prvi val dežja je padel, ko smo bili še doma, ko so nam s sodišča v Abu Dabiju sporočili, da naj tja ne hodimo, saj prihaja huda nevihta," pove Mihelčič in doda, da so se z dejstvom, da je poroka prestavljena, takrat sprijaznili. Na poročni dan pa so imeli rezervirano kosilo v restavraciji v središču Dubaja, kamor so se po prvem nalivu odločili vseeno odpeljati, saj se je stanje že popolnoma normaliziralo. "Vreme je delovalo že normalno, ceste so bile prevozne, promet je bil v redu. Mislili smo si, da ne bo težav. Prišli smo v restavracijo, ki pa je bila v zelo visoki stolpnici in odprl se nam je "lep", malce strašljiv razgled," je opisal.

icon-expand FOTO: Žiga Mihelčič

icon-expand FOTO: Žiga Mihelčič

icon-expand FOTO: Žiga Mihelčič

icon-expand FOTO: Žiga Mihelčič

icon-expand FOTO: Žiga Mihelčič







Dubaj pred nevihto. icon-picture-layer-2 1 / 5

Okoli 16.30 so se odpravili domov. "Nismo razmišljali, nevihta je šla mimo in šli smo v avto, da bi prišli do doma, v normalnih razmerah bi potrebovali 15 do 20 minut." A so štiri kilometre pred ciljem obstali na poplavljeni ulici, kjer se niso mogli premakniti ne naprej ne nazaj. "Potem pa se je začelo. Prva cesta 'zabasana', voda je začela zalivati ulice. Poskusili smo ubrati vse možne ceste, ki smo jih našli na zemljevidu, voda pa je na cestah obstala. Želeli smo čim prej do doma, začelo se je temniti, na enem mestu smo obstali eno uro, voda pa je že segala do sredine koles," pripoveduje Mihelčič. "V tistem trenutku smo mislili, da bomo noč preživeli v avtomobilu, na ulici," je dodal. "Obstali smo in se poskušali prebiti skozi ulice, gledali po zemljevidu, kje bi lahko prišli domov, a so bile vse ulice poplavljene, avtomobili so plavali, v bistvu smo 'cikcakali' po ulicah, da smo sploh kam prišli."

Fotograf Žiga Mihelčič z zaročenko FOTO: Žiga Mihelčič icon-expand