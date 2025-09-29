Svetli način
Tujina

Slovenec v Medulinu vlomil v hišo in zaspal

Pulj , 29. 09. 2025 11.47 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
12

Vlom v Medulinu je dobil bizaren epilog. 30-letnega državljana Slovenije je lastnik našel spečega v dnevni sobi hiše, v katero je poskušal vlomiti. Slovenca so ovadili.

Kot je sporočila istrska policija, se je nenavaden incident zgodil v soboto okoli pol pete ure zjutraj. Moški je najprej razbil steklo na terasi, da bi vstopil v hišo. Lastnik hiše ga je kmalu zatem našel spečega v dnevni sobi in takoj poklical policijo. 

Hrvaška policija
Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Puljska policija je zoper 30-letnika izvedla in zaključila kriminalistično preiskavo. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude tatvine zoper državljana Slovenije so vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, poroča Index. 

vlom hiša
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
29. 09. 2025 12.33
Tale bo dobil od Hrvatov konkretno kazen,pri nas pa občani raja jo in streljajo,policaji pa kahko samo naboje štejejo
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
29. 09. 2025 12.30
Res je bila huda tatvina.
ODGOVORI
0 0
M E G A
29. 09. 2025 12.21
+0
Legenda
ODGOVORI
1 1
marjanovic.drazen
29. 09. 2025 12.18
+1
Verjetno Hrvat iz Slovenije vlomu Slovencu
ODGOVORI
1 0
Še89sekund
29. 09. 2025 12.17
+1
Taki paš smo zlovenzlni...
ODGOVORI
1 0
Buča hokaido
29. 09. 2025 12.17
+3
Kako je prišel v dnevno sobo, če je samo poskušal vlomiti?
ODGOVORI
3 0
Mclaren
29. 09. 2025 12.16
+1
Hahaha hahahaha
ODGOVORI
1 0
kladivo
29. 09. 2025 12.14
+1
Biser srece se je ze komo zgodlo da je pred vrati zaspal ta je pa se v sosednjo hiso skoz okno do postelje pris 🤣
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 12.04
+4
Je pa res huda tatvina, ko je zaspal na kavču...
ODGOVORI
4 0
Dragica Cegler
29. 09. 2025 12.01
+2
Če he bil v sobi pitwm ni skušal vlomiti,ampak je vlomil.Edino,,če novinarji mislite,da je vlomil potem,ko je odhajal
ODGOVORI
2 0
Slavko BabIč
29. 09. 2025 11.53
+5
Saj še ni nič ukradel, ali pa je imel rezerviran apartma...
ODGOVORI
5 0
