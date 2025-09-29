Slovenec v Medulinu vlomil v hišo in zaspal

Kot je sporočila istrska policija, se je nenavaden incident zgodil v soboto okoli pol pete ure zjutraj. Moški je najprej razbil steklo na terasi, da bi vstopil v hišo. Lastnik hiše ga je kmalu zatem našel spečega v dnevni sobi in takoj poklical policijo.
Puljska policija je zoper 30-letnika izvedla in zaključila kriminalistično preiskavo. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude tatvine zoper državljana Slovenije so vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, poroča Index.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.