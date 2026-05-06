Slovenec z 229 km/h divjal po hrvaški avtocesti

Policisti iz liško-senjske policijske uprave so 60-letnega slovenskega državljana ujeli na odseku med počivališčema Jadova in Zir. Vozil je 229 kilometrov na uro, poroča net.hr.

Izdali so mu globo in mu izrekli enomesečno prepoved vožnje.

"Vozniki, spoštujte omejitve hitrosti in vozite odgovorno, saj sekunde niso vredne življenja," so ob tem zapisali hrvaški policisti.