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Slovenec z lamborghinijem divjal po avtocesti in povsem uničil vozilo

Sokolac, 22. 10. 2026 13.42 pred 14 minutami 1 min branja 7

Avtor:
M.P.
Lamborghini

Na hrvaški avtocesti A1 pri Brinjah se je dopoldne zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je bilo luksuzno vozilo povsem uničeno. Slovenski voznik lamborghinija diablo je v dežju trčil v varnostno ograjo. Le nekaj minut pred tem naj bi on in voznik ferrarija po avtocesti divjala z veliko hitrostjo.

Po poročanju Net.hr je dragoceni lamborghini v času nesreče vozil 24-letni Slovenec, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom. "Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal s ceste na desno in trčil v varnostno ograjo," je potrdila hrvaška policija.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so pri vozniku opravili tudi alkotest, ki je pokazal, da ni bil pod vplivom alkohola.

Očividec je sicer za časopis Večernji list dejal, da je le nekaj minut pred nesrečo na avtocesti opazil lamborghinija in ferrarija, ki sta kljub dežju vozila z veliko hitrostjo. "Mimo mene sta švignila, čeprav je deževalo. Bilo je grozno. Ocenjujem, da sta vozila s hitrostjo 200 kilometrov na uro," je dejal in dodal, da je kasneje videl dva moška, ki sta stala ob razbitem avtomobilu.

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KOMENTARJI7

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blazboss
22. 10. 2026 14.06
uuuuu 200km/h kaj takega.
Odgovori
0 0
sherlock2
22. 10. 2026 14.05
Zavarovalnica Tila bo druzga kupila.
Odgovori
0 0
deny-p
22. 10. 2026 14.04
A je to model, ki so ga iskali, ko je dal prijavo na primorskem on rolkar....🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Hind Rami Iyad Rajab
22. 10. 2026 14.02
pametno...za žabe niso orehi
Odgovori
+1
1 0
Misija1
22. 10. 2026 13.59
Kak lahko tako uničiš vozilo in ostaneš nepoškodovan? :)
Odgovori
+1
2 1
Hind Rami Iyad Rajab
22. 10. 2026 14.02
tako da se ne voziš s cliom kot ti ...
Odgovori
-2
1 3
nelevnedesen
22. 10. 2026 14.06
Karoserija, sploh če je karbon, se takoj razleti
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
22. 10. 2026 14.07
Clio je po statistikah zelo varen avto, še posebej če se upošteva veliko število teh avtov v prometu.
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0 0
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