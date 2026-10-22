Slovenec z lamborghinijem divjal po avtocesti in povsem uničil vozilo

Po poročanju Net.hr je dragoceni lamborghini v času nesreče vozil 24-letni Slovenec, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom. "Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal s ceste na desno in trčil v varnostno ograjo," je potrdila hrvaška policija.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so pri vozniku opravili tudi alkotest, ki je pokazal, da ni bil pod vplivom alkohola.

Očividec je sicer za časopis Večernji list dejal, da je le nekaj minut pred nesrečo na avtocesti opazil lamborghinija in ferrarija, ki sta kljub dežju vozila z veliko hitrostjo. "Mimo mene sta švignila, čeprav je deževalo. Bilo je grozno. Ocenjujem, da sta vozila s hitrostjo 200 kilometrov na uro," je dejal in dodal, da je kasneje videl dva moška, ki sta stala ob razbitem avtomobilu.