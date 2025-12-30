Slovenec, za katerim je razpisana tiralica, v Zagrebu kradel pnevmatike

V ponedeljek okoli 4. ure se je Slovenec pripeljal v zagrebško sosesko Susedgrad in se nato peš odpravil približno 200 metrov stran do parkirišča enega od podjetij in tam kradel pnevmatike, ki jih je nato vrgel čez ograjo. Ko se je hotel z avtomobilom, na katerega je namestil lažne hrvaške registrske oznake, odpeljati, so mu policisti zaprli pot.

Policisti so izstopili iz avtomobila, se mu predstavili z značkami ter mu ukazali, naj se ustavi in izstopi. 38-letnik je avtomobil najprej res ustavil, nato pa, ko so se mu policisti začeli približevati, zapeljal proti policistom.

Eden od policistov je proti avtomobilu Slovenca izstrelil nekaj nabojev, nakar je 38-letnik obrnil in zapeljal na makadamsko cesto, kjer pa je trčil v kovinsko konstrukcijo in se še peš podal v beg.

Policija je osumljenca z uporabo sile prijela šele v popoldanskih urah na območju Maksimirja, trenutno je v pridržanju.

Kot poroča net.hr, so za 38-letnika že pred tem v Sloveniji razpisali evropski nalog za prijetje, mednarodno tiralico pa so za njim razpisali tudi v nacionalnem centralnem biroju Interpola Ljubljana.