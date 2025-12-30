Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Slovenec, za katerim je razpisana tiralica, v Zagrebu kradel pnevmatike

Zagreb, 30. 12. 2025 16.07 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
N.L.
Hrvaška policija

Hrvaški policisti so v ponedeljek zgodaj zjutraj v Zagrebu pri kraji pnevmatik z avtomobilov zalotili 38-letnega Slovenca. Policistom je najprej skušal pobegniti z avtomobilom, potem ko je trčil v kovinsko konstrukcijo, pa je pobeg nadaljeval peš. Za 38-letnikom so že pred tem v Sloveniji razpisali evropski nalog za prijetje. Moški je trenutno v pridržanju.

V ponedeljek okoli 4. ure se je Slovenec pripeljal v zagrebško sosesko Susedgrad in se nato peš odpravil približno 200 metrov stran do parkirišča enega od podjetij in tam kradel pnevmatike, ki jih je nato vrgel čez ograjo. Ko se je hotel z avtomobilom, na katerega je namestil lažne hrvaške registrske oznake, odpeljati, so mu policisti zaprli pot.

38-letnik je trenutno v pridržanju (fotografija je simbolična)
38-letnik je trenutno v pridržanju (fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Policisti so izstopili iz avtomobila, se mu predstavili z značkami ter mu ukazali, naj se ustavi in izstopi. 38-letnik je avtomobil najprej res ustavil, nato pa, ko so se mu policisti začeli približevati, zapeljal proti policistom.

Eden od policistov je proti avtomobilu Slovenca izstrelil nekaj nabojev, nakar je 38-letnik obrnil in zapeljal na makadamsko cesto, kjer pa je trčil v kovinsko konstrukcijo in se še peš podal v beg.

Policija je osumljenca z uporabo sile prijela šele v popoldanskih urah na območju Maksimirja, trenutno je v pridržanju.

Kot poroča net.hr, so za 38-letnika že pred tem v Sloveniji razpisali evropski nalog za prijetje, mednarodno tiralico pa so za njim razpisali tudi v nacionalnem centralnem biroju Interpola Ljubljana.

kraja slovenec zagreb hrvaška

Z novim letom višje cestnine na italijanskih avtocestah

Eurostar odpovedal vse železniške prevoze, v Londonu nepopisna gneča

SORODNI ČLANKI

Iz Elizejske palače kradel srebrnino in porcelan ter ju ponujal na Vintedu

Mesarju ukradli dve toni in pol mesnin, škode za 90.000 evrov

Tovornjak s tremi ukradenimi traktorji ujeli tik pred romunsko mejo

V zdravstveni dom vstopil s plastično pištolo in ukradenimi izdelki

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
30. 12. 2025 17.13
Tid "državljani" nas bodo pokopali. Še dobro da ni slovenec.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
30. 12. 2025 17.09
sedaj naj še avstrijci ujamejo tistega roparja iz prekmurja.....
Odgovori
0 0
Heprk
30. 12. 2025 17.04
rkak amater mas talico, pa gres krast gume kot k l o shar
Odgovori
+1
1 0
mackon08
30. 12. 2025 17.03
Škoda, da je policist slabo meril.
Odgovori
+2
2 0
Polkavalčekrokenrol
30. 12. 2025 17.00
Boštjan Sandokan Čergosavovič
Odgovori
+1
1 0
DasaizDalasa
30. 12. 2025 16.42
V zaporu ne bo penine pri silvestrski večerji. Mora napisat pritožbo na EU sodišče za človekove pravice!
Odgovori
+6
6 0
Stariholcar44
30. 12. 2025 16.37
Na interpolovi tiralici je iskan,torej je resen kriminalec,varuh človekovih pravic ne dovoli objave imena in priimka?
Odgovori
+18
18 0
Alex82
30. 12. 2025 16.36
Zelo verjetno glede napoved vremena, je pač odgovoren in si zrihtal zimske gume nič narobe, boljše to kot kaksno nesrečo na cesti👏😅
Odgovori
+1
1 0
SAME KLOBASE
30. 12. 2025 16.23
Rabil je zimske gume
Odgovori
+5
5 0
Da se mene pita..
30. 12. 2025 16.20
Možakar nima imena,po vrnitvi iz aresta bo nadaljeval z krajam,mi pa ne bomo vedli pred kom se naj varujemo.
Odgovori
+20
21 1
Morgoth
30. 12. 2025 16.29
Nima imena, ker je južnak. Če bi bil Slovenec, bi vse objavili.
Odgovori
+7
8 1
Alex82
30. 12. 2025 16.38
Slovenci so juznaki od kje zdaj to tezo? Najboljše da greš do sesedno Avstrijo in vprašaš zelo hitro to bodo razložili da si ta pravi južnak😅🤣🤣🤣
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Silvestrovo z otroki: 5 odličnih idej za zabavo
Silvestrovo z otroki: 5 odličnih idej za zabavo
Vse, kar morate vedeti o testu NIPT
Vse, kar morate vedeti o testu NIPT
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Ali tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Ali tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425