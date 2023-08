Slovenec zaplaval za vodnim skuterjem. V Malem Lošinju umrl avstrijski turist

Ponedeljkovo neurje je povzročilo niz pomorskih nesreč na hrvaški obali, iz morja pa so morali reševati tudi številne kopalce. Med drugim so opazovalci pristojne službe opozorili na Slovenca, ki se je v morje pognal, da bi rešil vodni skuter. K sreči se je iz nevarnih razmer uspel rešiti sam. Manj sreče pa je imel avstrijski turist, ki ga je veter odnesel s plaže in je pri tem umrl. V težavah sta se znašla tudi državljana Madžarske, ki sta se z napihljivima blazinama odpravila na manjši otok, nato pa sta tam zaradi močnega vetra obtičala.

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je poročalo o številnih nesrečah in nevšečnostih na morju, ki jim je botrovalo neurje, pa tudi nepremišljeni kopalci. V Novem Vinodolskem sta se dva madžarska turista včeraj v morje odpravila na napihljivih blazinah. Zaradi sunkov močnega juga ju je premetavalo po morju in odneslo proti bližnjemu otoku Sv. Martin, ki se nahaja okoli 250 metrov od obale. Na obalo se nista mogla vrniti, zato so jima na pomoč s čolnom priskočili uslužbenci luške izpostave Luške kapitanije Reka. Na umiritev razmer bi Madžara sicer lahko počakala na otoku, vendar je ženska morala vzeti zdravila, ki jih je imela na kopnem, poroča Tunerainfo.

Pomorske reševalne službe so sicer na območju Novega Vinodolskega izvedle še nekaj drugih uspešnih reševalnih akcij z morja. V Malem Lošinju odneslo plavalca, ki je nato umrl Zaradi močnega juga pa je v Malem Lošinju moškega med plavanjem odneslo s plaže Borik na plažo Veli Žal več sto metrov višje. Avstrijskega turista so iz morja izvlekli kopalci, ki so tudi poklicali pomoč. Na kraju je posredovala ekipa nujne medicinske pomoči, ki pa je lahko le potrdila smrt moškega. Na območju Malega Lošinja so sicer med včerajšnjim neurjem zabeležili tudi več pomorskih nesreč plovil, prav tako pa so prijeli več obvestil o kopalcih v morju, ki so se odpravili plavat kljub nevarnim vremenskim razmeram. Pristojne službe so jim naročile, naj takoj zapustijo obalo in se odpravijo na varno. Slovenec v morje, da bi rešil vodni skuter Na območju Zadra pa so oblasti prejele klic o moškem, ki plava v morju. Slovenski državljan naj bi po podatkih hrvaškega ministrstva začel plavati za vodnim skuterjem, ki ga je odtrgalo z obale. Pri tem naj bi se moški zaradi slabih vremenskih razmer znašel v nevarni situaciji. Še preden so se na kraj odpravile reševalne ekipe, so prejeli obvestilo, da Slovenec ni več v nevarnosti, saj da se je sam uspel vrniti na obalo. Pri tem pa ni bil poškodovan.

Še ena oseba se je znašla v nevarni situaciji v morju na območju Šibenika. Oseba se je nahajala v morju med Prvić Luko in Šepurinom, rešile so jo pristojne službe. Nasedle jadrnice in ladje brez posadke Pri naselju Dramalj, severno od Crikvenice, pa je na obali nasedla jadrnica, ki je bila sicer brez posadke. Pri tem k sreči ni prišlo do onesnaženja morja, so sporočili iz hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo. Pristojne službe so lastniku naložile, da mora jadrnico odstraniti, takoj ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Med otokoma Vir in Pag pa je močan jugovzhodnik nosil ladjo brez posadke, o čemer je pristojne službe obvestil očividec. Stekla je reševalna akcija na območju, kjer naj bi ladja plula. Po intenzivni iskalni akciji, ki ni obrodila rezultatov, so zaradi slabšanja vremenskih razmer na morju po slabih dveh urah akcijo ustavili.

Skoraj istočasno pa so prejeli še eno obvestilo o nasedli jadrnici v Sv. Petru v morju pri kraju Crvena luka. Ker na jadrnici ni bilo nikogar, prav tako pa ni prišlo do onesnaženja morja, so lastniku naložili, da mora poskrbeti za odvoz jadrnice, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.