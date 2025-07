Slovenec in Poljakinja plačala najem, a ostala brez denarja in hiše

Policija preiskuje tudi primer 33-letnega Slovenca, ki je bil prav tako žrtev prevare. Tudi on je že aprila prek spleta rezerviral in plačal več tisoč evrov za najem hiše. Ob prihodu na naslov pa mu je lastnik povedal, da on oddaja prek druge agencije in da je hiša že rezervirana.

Po navodilih, ki so bila navedena v oglasu, je Poljakinja za rezervacijo počitniške hiše plačala več tisoč evrov, na lokaciji pa ugotovila, da gre za prevaro in da hiše ne oddajajo v najem. Dogodek je prijavila puljski policiji.

Istrska policija ob tem opozarja, naj bodo dopustniki previdni pri spletni rezervaciji in najemu apartmajev in počitniških hiš. Preverijo naj, ali je oseba, ki nastanitev oddaja, dejansko odgovorna oseba. Najemodajalec naj se podpiše z imenom in priimkom.

"Če je mogoče, državljanom svetujemo, da pred plačilom denarja opravijo podrobnejša preverjanja pri pristojnih institucijah, da se prepričajo, da se določena nepremičnina resnično oddaja v najem in da je oseba ali agencija, ki oglašuje najem, za to resnično pooblaščena. V primeru, da so bili oškodovani s kaznivim dejanjem ali sumijo na možnost storitve kaznivega dejanja, naj o tem nemudoma obvestijo policijo na telefonsko številko 192," še svetuje istrska policijska uprava.