Slovenija bo opremila rehabilitacijsko sobo v Ukrajini

Projekt v vrednosti 200.000 evrov je vlada po lastnih navedbah izbrala zaradi njegove ključne vloge pri izboljšanju kakovosti življenja žrtev oboroženega konflikta, tako civilistov kot ukrajinskih vojakov.

Izvedli ga bodo v mestu Drogobič na zahodu Ukrajine. V okviru ocene potreb se je namreč pokazalo, da je zagotovitev rehabilitacijske sobe izjemno pomembna za prebivalce tega območja v regiji Lviv, kjer v konfliktu beležijo številne žrtve.

Izpostavili so še, da Slovenija poleg vojaške pomoči, ki jo Ukrajini med drugim zagotavlja prek donacij vojaške opreme in izvajanja usposabljanj ukrajinskih vojakov v okviru evropske misije EUMAM Ukrajina, lahko Kijevu zagotavlja celovito pomoč na obrambnem področju z izvajanjem projektov civilno-vojaškega sodelovanja in humanitarnih projektov.