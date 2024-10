Slovenija državljanom svetuje, naj zapustijo Iran

"Zaradi zaostrovanja napetosti v regiji in povečane nevarnosti izbruha oboroženih spopadov slovenskim državljanom, ki se nahajajo v Iranu, svetujemo, da v lastni organizaciji zapustijo državo na varen način," je na omrežju X zapisalo ministrstvo.

Kasneje je v ločeni objavi odsvetovalo tudi vsa potovanja na druga rizična območja v regiji, in sicer poleg Irana še v Izrael, Palestino, Libanon, Irak, Sirijo, Jemen in obmejna območja Jordanije.

Do poziva ministrstva prihaja po tem, ko je Iran ponoči po poročanju lokalnih medijev proti Izraelu izstrelil 200 raket, pri čemer je po navedbah iranske revolucionarne garde 90 odstotkov raket doseglo svoje cilje. Izraelska vojska medtem trdi, da je Iran na njeno ozemlje izstrelil približno 180 raket, ki so bile večinoma prestrežene, tudi ob pomoči ZDA in Velike Britanije.

Slovenija je že kmalu po napadu obsodila zaostrovanje konflikta na Bližnjem vzhodu. "V regiji smo priče zaostrovanju namesto deeskalaciji. Novim napadom namesto prekinitvi ognja. Potrebujemo prekinitev ognja in zadržanost z vseh strani," je na omrežju X zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Zunanje ministrstvo je medtem prav tako obsodilo napade in opozorilo, da lahko nadaljnje zaostrovanje razmer v regiji vodi v uničenje in katastrofo. "Za zaščito civilistov je nujno in ključnega pomena vzpostaviti premirje. Ponovno pozivamo vse vpletene strani k zadržanosti," je še dodalo.