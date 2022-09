Slovenija ga išče, BiH ga aretira in izpusti na prostost

32-letnika, ki ga je slovenska Policija dala na seznam najnevarnejših ubežnikov v EU, so po pretepu in streljanju v kavarni v BiH pred desetimi dnevi prijeli tamkajšnji policisti. Mladena Samardžijo so po opravljeni kriminalistični preiskavi izpustili na prostost, pred izročitvijo Sloveniji ga varuje dvojno državljanstvo.

Včeraj je slovenska Policija predstavila najnovejšo kampanjo Europola in Evropske mreže skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb, ki je usmerjena v intenzivno iskanje članov organiziranih kriminalnih združb. Na seznamu so tudi Slovenci, med njimi Mladen Samardžija, rojen leta 1990, obdolžen kaznivega dejanja neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami. O 32-letniku, ki ima poleg slovenskega še državljanstvo BiH, poročajo tudi balkanski mediji. Samardžija naj bi bil boter domnevnega vodje Škaljarskega klana Jovana Vukotića, ki so ga nedavno ubili v Turčiji. Sicer pa naj bi Samardžijo v noči na 19. september prijeli v Palah v BiH, ker je bil udeležen v pretepu in streljanju v kavarni Red & White Kafanica. Med pretepom naj bi bil 32-letnik v kavarni, po napadu z avtomobilom BMW X5 na enega od policistov pa je pobegnil s kraja dogodka. S hitrim odzivom policistov so ga na območju Pal ustavili in prijeli zaradi, kot so sporočili s policije, pomoči pri kaznivih dejanjih.

icon-expand Mladen Samardžija FOTO: Policija

V njegovem vozilu so našli 58.400 evrov gotovine in štiri mobilne telefone, ki so jih skupaj z avtomobilom začasno zasegli. Čemu je bil denar namenjen, ni znano, to je predmet nadaljnje preiskave. Očitno pa je, da je Samardžija z razlogom prišel na Pale s toliko denarja, je povedal vir blizu preiskave in dodal, da so policisti verjetno preprečili storitev hujšega kaznivega dejanja.