Šestan: Hrvaška civilna zaščita prosi, naj se trenutna pomoč zaustavi

Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo odzvala in je Hrvaški že posredovala pomoč v obliki bivalnih zabojnikov z razsvetljavo in ogrevanjem, zložljivih postelj, spalnih vreč, napihljivih šotorov in električnih grelcev, so navedli v upravi za zaščito in reševanje.

Kot so sporočili, je Rdeči križ Slovenije pri hrvaškem Rdečem križu preveril potrebe glede materialne pomoči. Odgovorili so, da materialne pomoči v obliki hrane, vode, oblačil in podobnega trenutno ne potrebujejo. Poleg tega bi problem predstavljal sprejem takšne pomoči in skladiščenje, saj so skladiščne in logistične zmogljivosti porušene. Zato je trenutno najučinkovitejša pomoč zbiranje denarnih sredstev, so dodali na upravi za zaščito in reševanje. Zbiranje denarne pomoči poteka izključno preko humanitarnih organizacij, ki so v ta namen že objavile številke računov, so dodali. Prav tako za zdaj nista potrebni pomoč oseb in pomoč v tehniki (na primer gradbeni stroji), zato na upravi za zaščito in reševanje svetujejo, da društva in posamezniki ne odhajajo na območje potresa.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je na novinarski konferenci posredoval prošnjo hrvaške civilne zaščite, naj se zbiranje pomoči trenutno zadrži ter se pomaga kasneje, saj bo odpravljanje posledic in s tem potreba po pomoči še dolgotrajen proces. Zaradi poškodovanosti objektov namreč nimajo možnosti ustvarjanja zalog, zato je bolje, da se pomoč za zdaj zadrži.