Deklaracija o vojaškem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, ki sta jo v petek podpisala obrambna ministra obeh držav, sproža ostre kritike v Srbiji in Republiki Srbski. "Takšna zavezništva so uperjena neposredno proti interesom srbskega naroda, spominjajo na sporazume pred vojnami v prejšnjem stoletju," je bil oster srbski predsednik Aleksandar Vučić. Gnev nad Slovenijo je zlil tudi razrešeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. In kako na kritike odgovarjata Slovenija in Hrvaška?

Kako sta Slovenija in Hrvaška čez noč postali domnevna vojaška grožnja Srbiji, se sprašujejo do oblasti v Beogradu kritični komentatorji. Domnevne zle namere Slovenije in Hrvaške je srbski predsednik Aleksandar Vučić orisal z besedami: "Zavedati se moramo namenov ... nekdo namreč tega ni storil zato, da bi jedel škampe namesto zrezka ali zaradi česa podobnega. Dela neposredno proti interesom srbskega ljudstva in Srbije." In za kaj sploh gre? Slovenski obrambni minister Borut Sajovic je med petkovim uradnim obiskom v Zagrebu s hrvaškim kolegom Ivanom Anušićem podpisal posebno deklaracijo o sodelovanju na obrambnem, vojaškem področju, industriji, ekonomiji, gospodarstvu. Tako je naštel hrvaški minister ter dodal: "Vse, kar se da narediti in doseči med državama, da bi obrambna industrija obeh držav delovala bolje in bolj kakovostno."

Aleksandar Vučić FOTO: Profimedia icon-expand

To je novo poglavje v sicer odličnih odnosih med državama, sta se strinjala ministra in spomnila na številne izzive v svetu in regiji. "Naša odgovornost na Balkanu in v svetu je velika in danes smo zato tu, da to še nadgradimo in okrepimo," je dejal Sajovic. Ob izjavo ministra Sajovica pa se je pikro obregnil razrešeni predsednik entitete Republike Srbske Milorad Dodik, sicer obsojen na zaporno kazen in prepoved opravljanja političnih funkcij, česar pa sam ne priznava. Na spletu je zapisal: "Slovenija nima nobene odgovornosti, ko gre za Bosno in Hercegovino, temveč jo imajo njeni narodi in voditelji, ki so jih ljudje izvolili. Namesto da bi se ukvarjala s svojimi skrbmi, se želi Slovenija vmešavati v odnose drugih držav. Vemo, kako se je končalo, ko je želela Slovenija v preteklosti vsiliti svojo voljo."