Kako sta Slovenija in Hrvaška čez noč postali domnevna vojaška grožnja Srbiji, se sprašujejo do oblasti v Beogradu kritični komentatorji. Domnevne zle namere Slovenije in Hrvaške je srbski predsednik Aleksandar Vučić orisal z besedami: "Zavedati se moramo namenov ... nekdo namreč tega ni storil zato, da bi jedel škampe namesto zrezka ali zaradi česa podobnega. Dela neposredno proti interesom srbskega ljudstva in Srbije."
In za kaj sploh gre? Slovenski obrambni minister Borut Sajovic je med petkovim uradnim obiskom v Zagrebu s hrvaškim kolegom Ivanom Anušićem podpisal posebno deklaracijo o sodelovanju na obrambnem, vojaškem področju, industriji, ekonomiji, gospodarstvu. Tako je naštel hrvaški minister ter dodal: "Vse, kar se da narediti in doseči med državama, da bi obrambna industrija obeh držav delovala bolje in bolj kakovostno."
To je novo poglavje v sicer odličnih odnosih med državama, sta se strinjala ministra in spomnila na številne izzive v svetu in regiji. "Naša odgovornost na Balkanu in v svetu je velika in danes smo zato tu, da to še nadgradimo in okrepimo," je dejal Sajovic.
Ob izjavo ministra Sajovica pa se je pikro obregnil razrešeni predsednik entitete Republike Srbske Milorad Dodik, sicer obsojen na zaporno kazen in prepoved opravljanja političnih funkcij, česar pa sam ne priznava. Na spletu je zapisal: "Slovenija nima nobene odgovornosti, ko gre za Bosno in Hercegovino, temveč jo imajo njeni narodi in voditelji, ki so jih ljudje izvolili. Namesto da bi se ukvarjala s svojimi skrbmi, se želi Slovenija vmešavati v odnose drugih držav. Vemo, kako se je končalo, ko je želela Slovenija v preteklosti vsiliti svojo voljo."
Srbski predsednik medtem pravi, da se morajo odzvati mirno in potrpežljivo. Hkrati pa so oblastem naklonjeni mediji polni udarnih izjav o protisrbskem kordonu, ki da se oblikuje v regiji. Poleg Slovenije je namreč Hrvaška podobne dogovore marca podpisala tudi z Albanijo in Kosovom, Srbija pa z Madžarsko.
"Mislijo, da se imajo pravico vmešavati v notranje zadeve naše države na Kosovu in Metohiji. Ko skleneš vojaško zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu je to zavezništvo. Niso ga sklenili proti Avstrijcem," je za srbsko televizijo dodal Vučić.
Na slovenskem obrambnem ministrstvu ne želijo pogrevati ostrih besed, a pojasnjujejo, da sta ministra podpisala pravno nezavezujoče pismo o nameri oz. deklaracijo o sodelovanju na področju obrambnih industrij in ne sporazuma o obrambnem sodelovanju med državama. Krepitev stabilnosti Zahodnega Balkana pa da je sicer skladna z zunanjepolitično strategijo Slovenije.
Hrvaški zunanji minister je medtem Vučićeve izjave označil za očiten poskus preusmerjanja pozornosti stran od zelo zapletenih notranjepolitičnih razmer v Srbiji.
