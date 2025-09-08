Svetli način
Tujina

Slovenija in Hrvaška čez noč postali domnevna 'vojaška grožnja' Srbiji

Beograd, 08. 09. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Elena Šterpin Zupančič
Deklaracija o vojaškem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, ki sta jo v petek podpisala obrambna ministra obeh držav, sproža ostre kritike v Srbiji in Republiki Srbski. "Takšna zavezništva so uperjena neposredno proti interesom srbskega naroda, spominjajo na sporazume pred vojnami v prejšnjem stoletju," je bil oster srbski predsednik Aleksandar Vučić. Gnev nad Slovenijo je zlil tudi razrešeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. In kako na kritike odgovarjata Slovenija in Hrvaška?

Kako sta Slovenija in Hrvaška čez noč postali domnevna vojaška grožnja Srbiji, se sprašujejo do oblasti v Beogradu kritični komentatorji. Domnevne zle namere Slovenije in Hrvaške je srbski predsednik Aleksandar Vučić orisal z besedami: "Zavedati se moramo namenov ... nekdo namreč tega ni storil zato, da bi jedel škampe namesto zrezka ali zaradi česa podobnega. Dela neposredno proti interesom srbskega ljudstva in Srbije."

In za kaj sploh gre? Slovenski obrambni minister Borut Sajovic je med petkovim uradnim obiskom v Zagrebu s hrvaškim kolegom Ivanom Anušićem podpisal posebno deklaracijo o sodelovanju na obrambnem, vojaškem področju, industriji, ekonomiji, gospodarstvu. Tako je naštel hrvaški minister ter dodal: "Vse, kar se da narediti in doseči med državama, da bi obrambna industrija obeh držav delovala bolje in bolj kakovostno."

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić FOTO: Profimedia

To je novo poglavje v sicer odličnih odnosih med državama, sta se strinjala ministra in spomnila na številne izzive v svetu in regiji. "Naša odgovornost na Balkanu in v svetu je velika in danes smo zato tu, da to še nadgradimo in okrepimo," je dejal Sajovic.

Ob izjavo ministra Sajovica pa se je pikro obregnil razrešeni predsednik entitete Republike Srbske Milorad Dodik, sicer obsojen na zaporno kazen in prepoved opravljanja političnih funkcij, česar pa sam ne priznava. Na spletu je zapisal: "Slovenija nima nobene odgovornosti, ko gre za Bosno in Hercegovino, temveč jo imajo njeni narodi in voditelji, ki so jih ljudje izvolili. Namesto da bi se ukvarjala s svojimi skrbmi, se želi Slovenija vmešavati v odnose drugih držav. Vemo, kako se je končalo, ko je želela Slovenija v preteklosti vsiliti svojo voljo."

Srbski predsednik medtem pravi, da se morajo odzvati mirno in potrpežljivo. Hkrati pa so oblastem naklonjeni mediji polni udarnih izjav o protisrbskem kordonu, ki da se oblikuje v regiji. Poleg Slovenije je namreč Hrvaška podobne dogovore marca podpisala tudi z Albanijo in Kosovom, Srbija pa z Madžarsko.

"Mislijo, da se imajo pravico vmešavati v notranje zadeve naše države na Kosovu in Metohiji. Ko skleneš vojaško zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu je to zavezništvo. Niso ga sklenili proti Avstrijcem," je za srbsko televizijo dodal Vučić.

Na slovenskem obrambnem ministrstvu ne želijo pogrevati ostrih besed, a pojasnjujejo, da sta ministra podpisala pravno nezavezujoče pismo o nameri oz. deklaracijo o sodelovanju na področju obrambnih industrij in ne sporazuma o obrambnem sodelovanju med državama. Krepitev stabilnosti Zahodnega Balkana pa da je sicer skladna z zunanjepolitično strategijo Slovenije.

Hrvaški zunanji minister je medtem Vučićeve izjave označil za očiten poskus preusmerjanja pozornosti stran od zelo zapletenih notranjepolitičnih razmer v Srbiji.

Rožice so zacvetele
08. 09. 2025 21.31
+1
Pa kaj hoče kdo od Srbije, samo čim dlje od konfliktov?
ODGOVORI
1 0
Iqos
08. 09. 2025 21.31
Ta velkim se kisa,ne vejo več iz česa še bi sranje nardil,da bi se na oblasti obdržal.
ODGOVORI
0 0
Maribor?an 1
08. 09. 2025 21.29
-1
Kar nekaj podpisujejo samo da se nekoga provocira takšna je praksa kompletne EU. Kot da ne moremo živeti v miru in tankat plin ali nafto iz Rusije.... EU je tak tik pred propadom
ODGOVORI
0 1
mptour
08. 09. 2025 21.28
+0
Srbi že od nekdaj sam zgago delajo, pol jih pa vedno po kepi dobijo.
ODGOVORI
2 2
Vakalunga
08. 09. 2025 21.24
-1
To pomeni, da HRVATI svoje svinjarije iz KRŠKEGA ne bodo odpeljali 45. let že gnijejo v KRŠKEM, da je CERAJEVEVA SODBA O arbitraži, ki ne obstaja navadna rola skret papirja ter da bodo ribiči plačali kazno..itd itd..
ODGOVORI
2 3
Na pol ovca
08. 09. 2025 21.23
-1
JJ je čist srečen njegova Albanija in njegov HR Tompson sta že v vojaši navezi, ja prav ste prebrali kosovari so naši vojaški zavezniki .
ODGOVORI
1 2
JAZsemTI
08. 09. 2025 21.22
+3
Samo nabiranje političnih točk in populizem. Srbom pa še vedno ostane Rusija, Kitajska, Iran, Indija… saj se je Vučić nekaj hvalil o tem, da je raje v Pekingu kot na Bledu. Vsak je svoje srečke kupec!
ODGOVORI
3 0
Animal_Pump
08. 09. 2025 21.21
+1
Kok cviljenja...Če ne bodo oni kakal...pa napadal...tako kot so že...bo vse v najlepšem redu.
ODGOVORI
3 2
Vakalunga
08. 09. 2025 21.20
+1
Normalno LEVIČARJI kuhajo sovraštvo zoper SRBE še iz KUČANOVIH časov ko je hujskal Albance na Kosovu, zganjal cirkus s svojim odvetnikom ki danes žanje uspehe v Sloveniji..( Bil je to pakt partije s Hudičem )..
ODGOVORI
2 1
Tvojamat420
08. 09. 2025 21.22
-1
Joj tiho senada. Kadarkoli je v igri gospod z pus...askimi ustnicami ali pa srbija si cela napaljena. Ko so slovenci hrvati ali kdorkol drugi si pa expert za krivice. Nared salto iz neboticnika, prosim.
ODGOVORI
0 1
Covid 19
08. 09. 2025 21.18
+3
Obe državi sta v natu,zakaj se ne pridruži še srbija?Kakšne grožnje ti so znoreli.
ODGOVORI
4 1
sivabrada
08. 09. 2025 21.17
+2
Deklaracijada je naperjena proti interesom srbskega naroda in Srbije? Njihovi interesi so znani Slovencem in Hrvatom še iz l.91
ODGOVORI
3 1
Napredni
08. 09. 2025 21.15
+1
Srbi še nimajo česa bati, saj ta naš veterinar sploh ne ve kaj podpisuje. Ni panike saj ne loči gasilca od vojaka.
ODGOVORI
4 3
Uporabnik1932330
08. 09. 2025 21.13
+5
Srbi že traktorje lavfajo.
ODGOVORI
7 2
jedupančpil
08. 09. 2025 21.11
kva je bla ze tista ... k gresta dve havbici po cest ...
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
08. 09. 2025 21.11
+9
Gluposti. Nikoli nismo in ne bomo nobena grožnja Srbiji ali kateremukoli drugemu na tem svetu.
ODGOVORI
10 1
rCharles
08. 09. 2025 21.19
razen ko podpises vojni pakt s tistimi, ki so ji
ODGOVORI
0 0
Tvojamat420
08. 09. 2025 21.24
-2
Ne bluzi charles. Ce bi bila med srbijo in hrvasko vojna, srbi nebi vec obstajali. Potabljas da so v nato in da ne korete vec bit serifi. Vrjamem da boli ampak.. prosim
ODGOVORI
0 2
royayers
08. 09. 2025 21.10
+7
mala srbija je užaljena. tudi prav. resno jih ne jemlje nihče.
ODGOVORI
9 2
gengsta1234
08. 09. 2025 21.09
-7
Sej slovenija se itak utika vse posod za hrvate da ne govorim naj se brigajo zase ne pa za druge dlih slovenija ku nima 2 tanka jaa so vse dali ukrajincam se za sebe nimajo pa drugim pošiljajo
ODGOVORI
1 8
Dooomer
08. 09. 2025 21.08
+8
Ko se vreme obrača na vojno, Slovenc izkople puško, Srbek pa preveri, če mu traktor še vžge.
ODGOVORI
9 1
rCharles
08. 09. 2025 21.19
+1
ja slovenc je znan kot vojak po svetu
ODGOVORI
1 0
Dooomer
08. 09. 2025 21.31
Dost vojaka, da ste Srbeki bezali in se že 30 let jokate.
ODGOVORI
0 0
Aktivna državljanka
08. 09. 2025 21.06
+3
Zoki je zaskrbljen.
ODGOVORI
4 1
sivabrada
08. 09. 2025 21.05
+3
Svoboda govora na tem portalu na višku,komentar ki ni sporen,izbrisan v 5,5sekunde.
ODGOVORI
3 0
