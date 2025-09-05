Slovenija in Hrvaška podpisali sporazum o vojaškem sodelovanju

"Stvari v svetu so se spremenile, kar kliče po tem, da se sodelovanje na vseh področjih, tudi obrambnem, še okrepi," je po srečanju z Ivanom Anušićem poudaril Borut Sajovic.
Vojaško-tehnični sporazum oziroma skupna izjava o sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, ki sta ga podpisala ministra, po besedah Anušića zajema sodelovanje na vojaški ravni na področju obrambe, vojaške industrije, ekonomije in gospodarstva.
"Gre za vse, kar lahko državi razvijata skupaj, da bi naši obrambni industriji, tako slovenska kot hrvaška, delovali bolje in učinkoviteje," je pojasnil Anušić.
Sajovic se je strinjal z njegovimi besedami in poudaril, da sta državi enotni in povezani tudi, ko gre za Zahodni Balkan, kjer da imata veliko odgovornost. "Danes smo tu zato, da to še nadgradimo in okrepimo," je dodal.
Odlične dvostranske odnose med Slovenijo in Hrvaško je izpostavil tudi Anušić, podpis sporazuma pa ocenil kot novo poglavje v odnosih, še posebno ko gre za sodelovanje obrambnih ministrstev.
Hrvaška je že v marcu sicer podpisala sporazum o vojaškem sodelovanju oz. krepitvi obrambnega sodelovanja tudi z Albanijo in Kosovom.
