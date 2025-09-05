Svetli način
Tujina

Slovenija in Hrvaška podpisali sporazum o vojaškem sodelovanju

Zagreb, 05. 09. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 27 minutami

STA , D. S.
24

Slovenija in Hrvaška krepita sodelovanje na obrambnem področju, je danes med uradnim obiskom v Zagrebu sporočil obrambni minister Borut Sajovic. S hrvaškim kolegom Ivanom Anušićem je podpisal sporazum o vojaškem sodelovanju, s katerim državi po besedah Anušića odpirata novo poglavje v odnosih.

"Stvari v svetu so se spremenile, kar kliče po tem, da se sodelovanje na vseh področjih, tudi obrambnem, še okrepi," je po srečanju z Ivanom Anušićem poudaril Borut Sajovic.

Vojaško-tehnični sporazum oziroma skupna izjava o sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, ki sta ga podpisala ministra, po besedah Anušića zajema sodelovanje na vojaški ravni na področju obrambe, vojaške industrije, ekonomije in gospodarstva.

"Gre za vse, kar lahko državi razvijata skupaj, da bi naši obrambni industriji, tako slovenska kot hrvaška, delovali bolje in učinkoviteje," je pojasnil Anušić.

Slovenija in Hrvaška podpisali vojaški sporazum
Slovenija in Hrvaška podpisali vojaški sporazum FOTO: Shutterstock

Sajovic se je strinjal z njegovimi besedami in poudaril, da sta državi enotni in povezani tudi, ko gre za Zahodni Balkan, kjer da imata veliko odgovornost. "Danes smo tu zato, da to še nadgradimo in okrepimo," je dodal.

Odlične dvostranske odnose med Slovenijo in Hrvaško je izpostavil tudi Anušić, podpis sporazuma pa ocenil kot novo poglavje v odnosih, še posebno ko gre za sodelovanje obrambnih ministrstev.

Hrvaška je že v marcu sicer podpisala sporazum o vojaškem sodelovanju oz. krepitvi obrambnega sodelovanja tudi z Albanijo in Kosovom.

Vakalunga
05. 09. 2025 13.34
Kdaj bodo prevzeli 45. let staro svinjarijo iz NEK a..in zakaj še ta svinjarija v KRŠKRM stoji ?? A ja Klovnesa Tanja Fajon ma koncert Bed-akov na Bledu..
ODGOVORI
0 0
Pamir
05. 09. 2025 13.33
+0
Slovenska podjetja so postala hrvaška, sedaj še vojska,Slovenija je praktično postala del Hrvaške.
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
05. 09. 2025 13.32
+1
Opa, Sajovic sodeluje z desničarji... OO bodo levaki jezni.
ODGOVORI
1 0
OdIsej 25 Galeon Iskra lj
05. 09. 2025 13.32
-1
Dobra poteza.
ODGOVORI
0 1
Bolfenk2
05. 09. 2025 13.28
+4
Hrvaška je lepa država za dopust. Ni pa z njimi podpisovat sporazumov, ker se nobenega ne držijo. Že leta 1991 so nas prvič pustili na cedilu, ko je začela vojna.
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 13.30
+3
Pa že 30 let že imajo zastonj elektriko iz JEK-a.
ODGOVORI
3 0
nepridiprav
05. 09. 2025 13.27
+1
A gremo v vojno? Putin že zavzel Madžarsko?
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 13.29
+1
Kaj Madžarska, Portugalska je že klecnila.. 🤡
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
05. 09. 2025 13.32
Madžarska se bo takoj predala.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
05. 09. 2025 13.26
+1
Težka bo za SLO sončke, ki ne morejo zjutraj vstat in na Fiskultiro, sploh pa ne morejo počepa in sklece narest..sem jih vidla zaspani in KILOGRAMI..
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 13.27
+1
Edina sreča, da je tako... Bo manj žakljev. Po prvi pošiljki bi se lahko zbrihtali.
ODGOVORI
1 0
knap11
05. 09. 2025 13.25
+3
Sajovic ne sračkaj ga. Kdaj so se pa še Hrvati držali dogovora? Med ostalim, meja na morju, pa skladišče za radioaktivne odpadke, iz skupne jederske elektrarne Krško, ki bi ga morali že davno, po dogovoru in dvostranski pogodbi pred mnogimi leti zgraditi, se še začelo ni graditi. S Hrvati sklepati dogovore je zadnje!
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 13.24
+5
Ka pa Piranski zaliv pa to?
ODGOVORI
5 0
Varnostnik na obali
05. 09. 2025 13.22
+3
Lepo, kdaj so pa začeli rvati spoštovati arbitražni sporazum, da sklepamo sporazume o vojaškem sodelovanju?
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 13.25
+3
Sem se sam isto spraševal... Pa vse tiste protestne note; so že zvezene v protestno simfonijo...
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 13.21
+2
Nabavite jim žaklje, da bodo doma pokopani.
ODGOVORI
2 0
nikita50
05. 09. 2025 13.20
+5
Hrvati nas bod v vsakem primeru n...z...i
ODGOVORI
5 0
Vakalunga
05. 09. 2025 13.19
+3
Zdej pa na THOMSONOV koncert..)))
ODGOVORI
3 0
Vakalunga
05. 09. 2025 13.20
+3
Bojna ČAVOGLAVE..
ODGOVORI
3 0
Pamir
05. 09. 2025 13.31
Hitro in tam ostani doma.
ODGOVORI
0 0
Divji petelin
05. 09. 2025 13.18
+3
Tako, sedaj pa Fante na fronto…in dobimo čestitke od EU voditeljev
ODGOVORI
3 0
galeon
05. 09. 2025 13.14
+0
Glupi Janezi.
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 13.20
+2
Pa Šimeti tut. Moramo hitro nekaj vložit v žakle na zadrgo, da jih bomo dobili nazaj po opravljeni meseni daritvi za zahodni hegemonizem.
ODGOVORI
2 0
Wolfman
05. 09. 2025 13.09
+4
Z balkanskim fašizmom si pa res ni vredno umazati rok!
ODGOVORI
5 1
