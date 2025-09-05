Slovenija in Hrvaška podpisali sporazum o vojaškem sodelovanju

"Stvari v svetu so se spremenile, kar kliče po tem, da se sodelovanje na vseh področjih, tudi obrambnem, še okrepi," je po srečanju z Ivanom Anušićem poudaril Borut Sajovic.

Vojaško-tehnični sporazum oziroma skupna izjava o sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, ki sta ga podpisala ministra, po besedah Anušića zajema sodelovanje na vojaški ravni na področju obrambe, vojaške industrije, ekonomije in gospodarstva.

"Gre za vse, kar lahko državi razvijata skupaj, da bi naši obrambni industriji, tako slovenska kot hrvaška, delovali bolje in učinkoviteje," je pojasnil Anušić.