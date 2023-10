Ameriški turisti letos spet množično potujejo v Evropo, želijo si butičnih doživetij in se navdušujejo nad kulinariko. Tudi Slovenija jih želi privabiti še več, saj običajno ostanejo dolgo in zapravijo veliko. Zato so v Slovenski turistični organizaciji ob podpori Evropske komisije združili moči s hrvaškimi kolegi in se lotili skupne promocijske kampanje na ameriškem tržišču. Sklepno dejanje je bilo v New Yorku, kjer so svojo ponudbo predstavili ameriškim poslovnim partnerjem.