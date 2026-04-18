Tujina

Slovenija, Irska in Španija pozivajo EU k odzivu na izraelske kršitve

Barcelona , 18. 04. 2026 17.00 pred 10 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Tanja Fajon

Zunanji ministrici Slovenije in Irske, Tanja Fajon in Helen McEntee, ter španski zunanji minister Jose Manuel Albares so v skupnem pismu pozvali EU k odločnemu odzivu glede razmer na Bližnjem vzhodu s poudarkom na Izraelu. Pozvali so k spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava ter razpravi o pridružitvenem sporazumu med EU in Izraelom.

Albares, Fajon in McEntee so visoki zunanjepolitični predstavnici Evropske unije Kaji Kallas v petek poslali pismo, ki ga je danes na omrežju X objavilo ministrstvo za zunanje zadeve. V njem so med drugim poudarili, da so zaskrbljeni zaradi ravnanja izraelskih oblasti, ki kršijo človekove pravice in mednarodno pravo.

Dodali so, da je bilo več njihovih dosedanjih izjav in pozivov v zvezi s tem prezrtih, zato znova pozivajo EU, da "izpolni svojo moralno in politično odgovornost ter brani temeljne vrednote, na katerih že od samega začetka temelji evropski projekt".

"Spoštovanje človekovih pravic mora ostati temeljni steber in vodilno načelo vseh naših dejanj ter vseh naših odnosov s partnerji. (...) Evropska unija ne more več molčati ali ostati pasivna ob takšnih kršitvah," so še zapisali.

"Razmere v Gazi so nevzdržne, zaznamujejo jih nenehna kršenja sporazuma o premirju in očitno nezadosten dotok humanitarne pomoči. Razmere na Zahodnem bregu se slabšajo, nasilje nad Palestinci se stopnjuje. Radikalni izraelski naseljenci delujejo popolnoma nekaznovano, kar skupaj z vojaškimi operacijami povzroča nesprejemljive smrti nedolžnih civilistov," so dodali.

Ob tem so pozdravili dogovor o prekinitvi ognja v Libanonu, vendar opozorili na ogromno število razseljenih prebivalcev te države in problematične izjave izraelskih oblasti, ki med drugim namigujejo na okupacijo južnega dela Libanona.

"Glede na te resne razmere pozivamo, naj se na naslednjem zasedanju zunanjih ministrov članic EU obravnava pridružitveni sporazum med EU in Izraelom. Že prejšnji pregled izpolnjevanja obveznosti Izraela iz 2. člena sporazuma je jasno pokazal, da krši svoje obveznosti na področju človekovih pravic, od takrat pa se je položaj le še poslabšal. (...) Evropska unija ne more več ostati na stranskem tiru," so še poudarili ministri.

slovenija irska izrael
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
