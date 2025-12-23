Naslovnica
Tujina

Slovenija izrazila solidarnost z Grenlandijo

NuukKoebenhavn/Ljubljana, 23. 12. 2025 14.59 pred 50 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA D.L.
Glavo mesto Grenladije Nuuk

Grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen je ponovil, da o Grenlandiji odločajo samo njeni prebivalci. S tem se je odzval na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ZDA otok potrebujejo zaradi nacionalne varnosti. Slovensko zunanje ministrstvo je ob tem izrazilo solidarnost z Dansko in Grenlandijo ter poudarilo pomen suverenosti in ozemeljske celovitosti kot temeljnih načel mednarodnega prava.

Glavo mesto Grenlandije Nuuk
Glavo mesto Grenlandije Nuuk
FOTO: Shutterstock

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je v nedeljo republikanskega guvernerja zvezne države Louisiane Jeffa Landryja imenoval za posebnega odposlanca za Grenlandijo, je v ponedeljek ponovil, da jo ZDA potrebujejo zaradi nacionalne varnosti. "Grenlandijo potrebujemo zaradi nacionalne varnosti. Ne zaradi mineralov," je dejal na novinarski konferenci v Palm Beachu na Floridi.

"Če pogledate Grenlandijo, pogledate gor in dol po obali, povsod vidite ruske in kitajske ladje," je dejal. "Potrebujemo jo za nacionalno varnost. Moramo jo imeti," je pristavil ob trditvi, da je Landry želel voditi ta prizadevanja. Ob imenovanju je sicer Landry zagotovil, da bo to dansko ozemlje postalo "del ZDA".

V odzivu na imenovanje posebnega odposlanca so v ponedeljek v Koebenhavnu na pogovor poklicali veleposlanika ZDA, od katerega so zahtevali pojasnila. V EU pa so poudarili pomen suverenosti in ozemeljske celovitosti Danske.

Preberi še Trump ne odneha: imenoval posebnega odposlanca za Grenlandijo

Danska premierka Mette Frederiksen in grenlandski premier Nielsen sta v ponedeljek v skupni izjavi izpostavila, da Grenlandija pripada njenim prebivalcem. "Ne morete si priključiti druge države. Pričakujemo spoštovanje naše skupne ozemeljske celovitosti," sta izpostavila.

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen pa je Washington opozoril, naj spoštuje suverenost Danske. Imenovanje posebnega odposlanca in izjave ob tem je obsodil kot popolnoma nesprejemljive. Povedal je tudi, da so za pojasnila na pogovor na ministrstvo povabili ameriškega veleposlanika, ki so mu dali zelo jasno vedeti, kje so meje.

Nielsen je danes v objavi na Facebooku ponovil, da o Grenlandiji odločajo njeni prebivalci. Izrazil je obžalovanje, ker je Trump znova izrazil željo po njeni priključitvi ZDA. "Takšne besede našo državo zreducirajo na vprašanje varnosti in moči. Mi se tako ne vidimo in to ni način, na katerega bi nas lahko ali morali opisovati," je dodal. Prebivalcem Grenlandije se je zahvalil, ker so se na situacijo odzvali mirno in z dostojanstvom. Zahvalil se je tudi za podporo iz tujine.

Ta je prišla tudi iz Slovenije. Zunanje ministrstvo je namreč danes izrazilo solidarnost z Dansko in Grenlandijo.

"Slovenija izraža polno solidarnost z Dansko in prebivalci Grenlandije. Poudarjamo, da sta ozemeljska celovitost in suverenost temeljni načeli mednarodnega prava in ju morajo zato spoštovati vsi," je sporočilo.

Podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Grenlandije in Danske je danes znova izrazil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. "Pridružujem se Evropejcem in izražam našo polno solidarnost," je zapisal Macron, ki je junija obiskal Nuuk, da bi mu izrazil podporo.

Grenlandija Donald Trump Jens-Frederik Nielsen suverenost nacionalna varnost

V kiviju iz Srbije odkrili ličinke in insekte

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
23. 12. 2025 16.07
Kdo bo pa z nami solidaren po Halobovih izjavah?
Odgovori
+3
5 2
marker1
23. 12. 2025 16.14
Voli pravo stranko pa boš videl.
Odgovori
+1
1 0
but_the_ppl_are_retarded
23. 12. 2025 16.20
A je katera, ki bo prestopila parlamentarni prag in, da je proti WS3?
Odgovori
0 0
Infiltrator
23. 12. 2025 16.07
Fajoncica nam sam mednoarodno škodo dela ...
Odgovori
+6
8 2
puspan
23. 12. 2025 16.20
Še enkrat bom napisal. Sem zmeren desničar, ampak mi je Fajonova, kot zunanja ministrica všeč,ker je vsakič doslej obsodila izraelsko nečloveško politiko do Palestincev, kot do Putinove agresije na Ukrajino. Naj mi nekdo objasni, kaj je njena napaka.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
23. 12. 2025 15.59
Nora Fajonka se spet vmešava tam kjer se nas nič ne tiče. V čem je razlika če je Grenlandija Danska ali Ameriška kolonija?
Odgovori
+5
9 4
alicante1234
23. 12. 2025 15.50
Če je naše sporočilo: Ozemeljska celovitost in suverenost temeljni načeli mednarodnega prava in ju morajo zato spoštovati vsi. Kaj potem počne slovenska vojska na Kosovu ?
Odgovori
+5
7 2
Minifa
23. 12. 2025 16.03
Pa pridemo, do KOSOVA AMPUTACIJE SRBIJE..ja tu je pa vse v redu..Evropa izvir problemov nikoli rešitev..Na zadnje so postali pa še lopovi in gusarji..
Odgovori
+4
5 1
lokson
23. 12. 2025 15.32
Trumpov sindrom??
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
23. 12. 2025 15.32
Evropa bi morala zamenjati ZDA to so židje to ni naša kultura.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
