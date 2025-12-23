Slovenija izrazila solidarnost z Grenlandijo

V odzivu na imenovanje posebnega odposlanca so v ponedeljek v Koebenhavnu na pogovor poklicali veleposlanika ZDA, od katerega so zahtevali pojasnila. V EU pa so poudarili pomen suverenosti in ozemeljske celovitosti Danske.

"Če pogledate Grenlandijo, pogledate gor in dol po obali, povsod vidite ruske in kitajske ladje," je dejal. "Potrebujemo jo za nacionalno varnost. Moramo jo imeti," je pristavil ob trditvi, da je Landry želel voditi ta prizadevanja. Ob imenovanju je sicer Landry zagotovil, da bo to dansko ozemlje postalo "del ZDA".

Ameriški predsednik Donald Trump , ki je v nedeljo republikanskega guvernerja zvezne države Louisiane Jeffa Landryja imenoval za posebnega odposlanca za Grenlandijo, je v ponedeljek ponovil, da jo ZDA potrebujejo zaradi nacionalne varnosti. "Grenlandijo potrebujemo zaradi nacionalne varnosti. Ne zaradi mineralov," je dejal na novinarski konferenci v Palm Beachu na Floridi.

Danska premierka Mette Frederiksen in grenlandski premier Nielsen sta v ponedeljek v skupni izjavi izpostavila, da Grenlandija pripada njenim prebivalcem. "Ne morete si priključiti druge države. Pričakujemo spoštovanje naše skupne ozemeljske celovitosti," sta izpostavila.

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen pa je Washington opozoril, naj spoštuje suverenost Danske. Imenovanje posebnega odposlanca in izjave ob tem je obsodil kot popolnoma nesprejemljive. Povedal je tudi, da so za pojasnila na pogovor na ministrstvo povabili ameriškega veleposlanika, ki so mu dali zelo jasno vedeti, kje so meje.

Nielsen je danes v objavi na Facebooku ponovil, da o Grenlandiji odločajo njeni prebivalci. Izrazil je obžalovanje, ker je Trump znova izrazil željo po njeni priključitvi ZDA. "Takšne besede našo državo zreducirajo na vprašanje varnosti in moči. Mi se tako ne vidimo in to ni način, na katerega bi nas lahko ali morali opisovati," je dodal. Prebivalcem Grenlandije se je zahvalil, ker so se na situacijo odzvali mirno in z dostojanstvom. Zahvalil se je tudi za podporo iz tujine.

Ta je prišla tudi iz Slovenije. Zunanje ministrstvo je namreč danes izrazilo solidarnost z Dansko in Grenlandijo.

"Slovenija izraža polno solidarnost z Dansko in prebivalci Grenlandije. Poudarjamo, da sta ozemeljska celovitost in suverenost temeljni načeli mednarodnega prava in ju morajo zato spoštovati vsi," je sporočilo.

Podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Grenlandije in Danske je danes znova izrazil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. "Pridružujem se Evropejcem in izražam našo polno solidarnost," je zapisal Macron, ki je junija obiskal Nuuk, da bi mu izrazil podporo.