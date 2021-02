Slovenija med državami s pomanjkljivo demokracijo

Vendar pa so odvzem državljanskih svoboščin, napadi na svobodo izražanja in padec demokratične odgovornosti, ki so se zgodili kot posledica pandemije, zaskrbljujoči, ugotavlja poročilo.

Pandemija je privedla do velikega upada državljanskih svoboščin ter spodbudila obstoječi trend nestrpnosti in cenzure različnih mnenj, ugotavlja poročilo. Prostovoljno odpovedovanje temeljnim svoboščinam milijonov ljudi je morda predstavljalo enega najodmevnejših dogodkov v izrednem letu, ki ga je zaznamovala pandemija, ugotavlja poročilo.

18 članic EU z nepopolno demokracijo

Med 167 preučevanimi državami poročilo v skupino "polnih demokracij" uvršča 23 držav, v vrhu te skupine pa so Norveška, Islandija, Švedska in Nova Zelandija. Med devetimi članicami EU, ki jih uvršča med "polne demokracije", so poleg Švedske še Finska, Danska, Irska, Nizozemska, Luksemburg, Nemčija, Avstrija in Španija.

V skupino 52 držav z "nepopolno demokracijo" poročilo poleg Slovenije uvršča še 17 članic Evropske unije, med njimi Francijo, Belgijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko.

Poročilo ima še t. i. "hibridno" skupino, v kateri je 35 držav, in skupino "avtoritarnih držav", v kateri jih je 57.

Pri tem poročilo opozarja na izrazit razkorak v skupini "nepopolnih demokracij" med državami srednje Evrope. Predvsem opozarja na Češko in Slovenijo z najvišjim številom točk in preostale srednjeevropske države v tej skupini. Poljska še vedno močno zaostaja za Češko in Slovenijo, prehitela pa je Madžarsko, navaja poročilo.

Status "nepopolne demokracije" so lani ohranile tudi ZDA.

Med članicami EU sta Francija in Portugalska lani izgubili status "popolne demokracije", ki sta si ga pridobili leta 2019, in se ponovno pridružili skupini držav s "pomanjkljivo demokracijo".

'Več kot tretjina svetovnega prebivalstva živi pod avtoritarno oblastjo'

Na drugi strani pa poročilo ugotavlja, da so nekatere azijske države, med njimi Japonska, Južna Koreja in Tajvan iz "pomanjkljivih" napredovale v "polne demokracije", saj so se vlade "odločno odzvale" na krizo in "ohranile zaupanje svojega prebivalstva".

Čeprav Azija še vedno na splošno zaostaja glede spoštovanja demokratičnih svoboščin, je "pandemija covida-19 pospešila premik v globalnem razmerju moči z Zahoda na Vzhod", piše v študiji. Severna Afrika in Bližnji vzhod sta se znova uvrstila na dno lestvice.

"Več kot tretjina svetovnega prebivalstva živi pod avtoritarno oblastjo, od tega velik delež na Kitajskem," je pokazala študija. V avtoritarnih režimih živi 35,6 odstotka prebivalstva, med drugim ugotavlja poročilo.