Slovenija na ICJ izpostavila dolžnost Izraela, da zagotovi pomoč v Gazi

"Izrael ni le dolžan zagotoviti dostopa do osnovnih zalog in humanitarne pomoči z lastnimi sredstvi. Dolžan je tudi zagotoviti in olajšati zagotavljanje takšnih zalog in humanitarne pomoči" s strani Združenih narodov, drugih mednarodnih organizacij in tretjih držav, je še povedal. Izpostavil je, da ni alternative agenciji ZN za pomoč Palestincem UNRWA.

Pri tem je poudaril, da je Izrael dolžen zagotavljati dostop, saj da ta obveznost izhaja iz mednarodnega prava človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava. Tesno je povezana s pravico palestinskega ljudstva do samoodločbe, saj je pomoč bistvena za učinkovito uresničevanje te pravice.

Izrazil je zgroženost Slovenije nad odločitvijo Izraela glede blokade humanitarnega dostopa in pomoči do Gaze. "Ko govorimo, nobena pomoč ni dosegla Gaze že dva meseca. Civilno prebivalstvo resno ogrožajo lakota, izbruhi bolezni in smrt," je dodal.

"Trenutne humanitarne in varnostne razmere v Gazi in na drugih delih okupiranega palestinskega ozemlja so hude in nesprejemljive. Zahtevajo nujno ukrepanje mednarodne skupnosti na podlagi mednarodnega prava," je na zaslišanju dejal generalni direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na zunanjem ministrstvu Marko Rakovec .

Slovenija je še prepričana, da soglasja k takim programom pomoči ni mogoče samovoljno odreči, prav tako pa je obveznost Izraela, da zaščiti prisotnost, dejavnosti in varnost vsega osebja Združenih narodov in humanitarnih delavcev na terenu.

"Izrael je kot država članica ZN in v skladu z obveznostmi, ki jih je brez pridržkov sprejela, dolžna pomagati ZN, zlasti UNRWA, njeni operativni veji na terenu, pri polnem izvrševanju njenega mandata. Svojim prevzetim mednarodnim obveznostim do organizacije in njenih organov, agencij in uradov se ne more izogniti z zakonodajnimi akti, ki zgolj in preprosto prepovedujejo delovanje UNRWA na ozemlju države Izrael," pa je povedal strokovnjak za mednarodno pravo, ki v postopku zastopa slovenska stališča, Daniel Müller.

"Cilj obveznosti ni nič več in nič manj kot zagotavljanje varnosti in zaščite tistih, ki delajo v interesu mednarodne skupnosti in so jasne in trdno zasidrane v mednarodnem pravu. Vendar pa jih na okupiranem palestinskem ozemlju, kjer je ta humanitarna pomoč bolj pomembna kot kdaj koli prej, še zdaleč ne spoštujejo," je dodal.