'Slovenija naj proces glede evropskega javnega tožilstva konča v aprilu'

Pred tremi meseci so se članice EU dogovorile o največjem evropskem proračunu doslej, in to z razlogom. V teh časih brez primere je pomembneje kot kdaj koli tudi to, da se ne izgubi noben evro. To bo naloga evropskega javnega tožilstva, je Didier Reynders ponazoril pomen tega organa. Pregled stanja pri vzpostavljanju evropskega javnega tožilstva, ki se že od idejne zasnove spoprijema s številnimi težavami, je bila ena od točk na dnevnem redu današnjega virtualnega zasedanja pravosodnih ministrov EU.

Projekt se je resno začel leta 2017, ko se je 16 držav dogovorilo za vzpostavitev tožilstva v okviru mehanizma okrepljenega sodelovanja. Sedaj pri njem sodeluje 22 članic unije. Neuradno je slišati pričakovanja, da naj bi tožilstvo začelo delati maja ali junija. Trenutno je najnujneje imenovati delegirane tožilce, saj brez njih tožilstvo ne more začeti delati, je poudaril Didier Reynders na novinarski konferenci po zasedanju. Sodelujoče članice je pozval, naj nujno pospešijo postopke, tako da bodo končani v aprilu.