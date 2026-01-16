Slovenija na Grenlandijo pošilja dva častnika?

Po naših neuradnih informacijah gre za dvofazni postopek, kar pomeni, da bo vlada predlog poslala v odločanje državnemu zboru.

Francija je na največji otok na svetu že poslala 15 vojakov, Nemčija 13. Okrepitve prihajajo še iz Švedske (3 častniki), Norveške (dva vojaka), Finske (dva častnika), Nizozemske (en mornariški časnik) in Združenega kraljestva (en častnik). Poljska je sporočila, da ne bo sodelovala, na uradno povabilo pa bi se odzvala Estonija.