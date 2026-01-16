Naslovnica
Tujina

Slovenija na Grenlandijo pošilja dva častnika?

Ljubljana, 16. 01. 2026 14.17 pred 1 uro 1 min branja 204

Avtor:
Mirko Vorkapić
Slovenska vojska

Po informacijah naših virov blizu ministrstva za obrambo naj bi vlada na dopisni seji odločala, da Slovenija pošlje na Grenlandijo dva vojaška častnika.

Po naših neuradnih informacijah gre za dvofazni postopek, kar pomeni, da bo vlada predlog poslala v odločanje državnemu zboru.

Francija je na največji otok na svetu že poslala 15 vojakov, Nemčija 13. Okrepitve prihajajo še iz Švedske (3 častniki), Norveške (dva vojaka), Finske (dva častnika), Nizozemske (en mornariški časnik) in Združenega kraljestva (en častnik). Poljska je sporočila, da ne bo sodelovala, na uradno povabilo pa bi se odzvala Estonija.

Krepitev prisotnosti pripadnikov zveze Nato na otoku se odvija v sklopu misije Arktična vzdržljivost in v času okrepljenih groženj administracije Donalda Trumpa, ki napoveduje prevzem Grenlandije. "Grenlandijo potrebujemo za nacionalno varnost," je znova ponovil ameriški predsednik. Ta namreč trdi, da ima Grenlandija, ki sicer spada pod Kraljevino Dansko, zgolj dve izbiri - ameriško ali rusko-kitajsko okupacijo.

grenlandija slovenska vojska zda trump

Macron v javnosti z močno okrvavljenim očesom

KOMENTARJI204

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
16. 01. 2026 15.43
Kaj pravijo na to naši trampiči z Janšo na čelu? Bo interpelacija ministra ali vlade?
Odgovori
+1
1 0
gonisetaubi
16. 01. 2026 15.43
👌
Odgovori
0 0
peT99
16. 01. 2026 15.42
Glede na to, da do aktivacije člena o kolektivni obrambi ni prišlo me zanima če se slovenski narod strinja s takšnimi potezami naše vlade ? Kaj tile kekci počnejo ej.....
Odgovori
0 0
QxQxQ
16. 01. 2026 15.41
👏🙌💪
Odgovori
+1
1 0
MarkoG.
16. 01. 2026 15.41
bravo Slovenija!!!!!
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
16. 01. 2026 15.40
Če bi 2 gasilca, bi blo več koristi, da kej ne zgori!?
Odgovori
+0
1 1
John_Gotti
16. 01. 2026 15.40
Haha je to zajebancija? Pa mi imamo taborniško vojsko.. In zdaj ta 2 Častnika bosta stvar rešila😂😂😂😂…
Odgovori
+2
2 0
landrick landrick
16. 01. 2026 15.40
Tako je, naj tja deportirano Taubita 😂
Odgovori
+1
1 0
Kakosmodanes
16. 01. 2026 15.40
Sumim, da gre pri tem za napad na Rusijo. Zelenski se je srečal z nekdanjim vrhovnim poveljnikom Valerijem Zalužnim, zdaj veleposlanikom v Londonu, kateri je skupaj z zahodom naredil načrt. Če bo Zalužni zopet prevzel komando je verjetno to kar sumim.
Odgovori
-1
0 1
zmerni pesimist
16. 01. 2026 15.39
Turistično ali z puškami
Odgovori
+1
1 0
medusa
16. 01. 2026 15.38
Slovenci smo proti temu ,da gresta naše dva vojaka dol!!! Lahko pa se Golobji par na naše stroške nepovratno tja odseli!!!
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
16. 01. 2026 15.38
Malo za severne medvede fotrat!?
Odgovori
0 0
kinimod
16. 01. 2026 15.37
A gre G. Maljevac tudi ?
Odgovori
+1
2 1
ja ka ku pk
16. 01. 2026 15.36
k sreči ima naš Donald slovenko za ženo. Tako , da ne bodo ciljali na Ljubljano. Če si pa iz Sevnice si pa sploh varen 🤣🤣
Odgovori
+4
5 1
panamera
16. 01. 2026 15.36
Ha ha... A bosta ribe lovila.... To pa bo izlet... 😂
Odgovori
+4
5 1
John_Gotti
16. 01. 2026 15.41
Nabirala bosta 💸dnevnice!
Odgovori
+2
2 0
nick73
16. 01. 2026 15.36
Trump se je pred nekaj dnevi delal norca, da je Danska za okrepitev obrambe Grenlandije poslala eno dodatno pasjo vprego. Potem so pa vse EU Nato članice zbrale ravno toliko vojske, da gre na ene sanke. Bolje bi bilo, da bi EU politiki ostali pri jezikanju, to edino obvladajo.
Odgovori
+6
6 0
M_teoretik
16. 01. 2026 15.36
Tujega nočemo, svojega na damo!?
Odgovori
+2
2 0
Quercus
16. 01. 2026 15.35
He he, če bosta ta dva slovenska častnika pretrd oreh za Trumpa, ima slednji še druge karte v rokavu kako priti do Grenlandije. Če se gremo bolj resno: ZDA lahko preprosto izključijo Dansko iz NATO-a in si pri tem izmislijo nek poljuben razlog, nakar brez zavor s silo zavzamejo Grenlnadijo. Na ta način ZDA kot glavna članica Nata ne bo napadla druge članice Nata. Ali pa ZDA zavzamejo "le" kakšnih 95% Grenlandije, ostalih 5% (z glavnim mestom) pa pustijo Dancem oz. Grenlandcem, z izgovorom, da 57.000 prebivalcev ne bi smelo obvladovati tako velikanskega otoka. Skratka scenarijev kako priti do Grenlandije ima Trumpek na pretek.
Odgovori
+0
4 4
Joakim
16. 01. 2026 15.34
Kdo se tu dela norca? Dva casnika. Proti ameriski vojski. Za Evropo je najbolje, da hitro sklene mir z Rusi in se resno posveti obrambi svojega ozemlja. Z par sto tisoc vojaki, ne pa z nekimi taborniki.
Odgovori
+2
4 2
Fluxx
16. 01. 2026 15.37
In kaj bos poslal 300.000 vojakov na grelnalndijo? Za kolk casa? Logistika? Ne bluzi
Odgovori
+1
1 0
Joakim
16. 01. 2026 15.41
Potem pa bodi tiho in prepusti Grenlandijo Americanom. Oni prav gotovo ne bodo poslali dva casnika.
Odgovori
0 0
JOKS klub
16. 01. 2026 15.33
Bluz. Naj gredo v Ukrajino pa da jih vidim heroje.
Odgovori
+3
3 0
Virtualixis
16. 01. 2026 15.38
So že šli....in si hitro premislili in se vrnili. Tisti ki so "izlet" preživeli seveda. In baje teh ni bilo malo...nekaj se jih pa tudi še najde tam. Mednarodne brigade, bataljoni so bili konec lanskega leta razpusceni s strani Ukrajine, ostanki leteh pa dodeljeni "domacim" sekcijam.
Odgovori
0 0
bibaleze
