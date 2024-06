Slovenija pozdravlja resolucijo za prekinitev ognja v Gazi: 'Ponosni na svoj prispevek'

Glede na besedilo je Izrael predlog sprejel in resolucija poziva palestinsko islamistično gibanje Hamas, naj ga prav tako sprejme. Za resolucijo je glasovalo 14 članic VS ZN, vključno s Slovenijo, Rusija se je vzdržala.

Hamas je v ponedeljek sporočil, da bo sodeloval pri udejanjanju zahtev, "ki so skladne z zahtevami našega ljudstva in odpora", piše na spletni strani portala Deutsche Welle.

Vodje Hamasa so večkrati dejali, da mora vsak dogovor voditi do trajne prekinitve ognja, popolnega umika Izraela z območja Gaze, konca obleganja Gaze, obnove, in izmenjave med ujetniki v Gazi in Palestinci v izraelskih zaporih.

Veliko vprašanje ostaja ali se bo Netanjahu strinjal s predlaganim. ZDA so namreč poudarile, da se Izrael s tem strinja a je izraelski premier pred tem dejal, da je Biden predstavil le del predloga, in vztrajal, da je vsakršen pogovor o trajni prekinitvi ognja pred uničenjem vojaških in vladnih zmogljivosti Hamasa brezpredmeten. Sicer je izraelska predstavnica v ZN dejala, da bo Izrael nadaljeval vojaške operacije, dokler se ne vrnejo vsi talci in dokler Hamas ne bo povsem uničen.

S tem se je Varnostni svet pridružil številnim vladam in skupini G7, ki so že podprle načrt, ki ga je 31. maja predstavil predsednik Joe Biden . Do glasovanja je prišlo kmalu po tem, ko se je ameriški državni sekretar Antony Blinken sestal s tujimi voditelji, vključno z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem , da bi okrepil podporo sporazumu. Blinken naj bi vsem voditeljem sporočil: "Če želite prekinitev ognja, pritisnite na Hamas, naj se strinja."

Sprejetje resolucije so pozdravili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve in obe strani pozvali, naj dogovor sprejmeta in uveljavita. "Takojšnje premirje je prvi korak k doseganju celovite rešitve dveh držav," so dodali v sporočilu na omrežju X.

Slovenska misija pri VS ZN pozdravlja resolucijo

"Slovenija že od začetka tega konflikta poziva k močnemu in enotnemu glasu Sveta glede tega vprašanja," pa so sporočili iz slovenske misije pri Varnostnem svetu. "Globoko cenimo odločenost Egipta, Katarja in Združenih držav, ki si prizadevajo za dosego tega dogovora."

Ob tem so pozdravili predstavljeno resolucijo, in obe strani pozvali, naj sporazum v celoti in takoj sprejmeta in izvajata.

"Naj poudarim naš dosleden poziv k popolnemu spoštovanju mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in mednarodnim pravom človekovih pravic," so zapisali.

Obrnili so se tudi na predsednika Bidna in mu sporočili, da že več mesecev ponavljajo, da se mora trpljenje v Gazi končati. Ob tem so opozorili na vojaško operacijo za rešitev izraelskih talcev. "Vendar pa vojaške operacije za izpustitev talcev, v katerih je na stotine civilistov ubitih in ranjenih, kot je bila sobotna v begunskem taborišču Nuseirat, ne morejo postati nova normalnost."

"Fotografije otrok, med katerimi so nekateri rojeni med to vojno in umirajo zaradi podhranjenosti, se bodo v zgodovino zapisale kot eden od spopadov, ki bi jih moral ta Svet preprečiti," so nadaljevali. Poudarili so zavezanost rešitvi dveh držav, ki temelji na mejah pred letom 1967, in združitvi območja Gaze z Zahodnim bregom, vključno z Zahodnim Jeruzalemom, pod okriljem Palestinske uprave (PLO).

"Menimo, da lahko mir dosežemo le z dvema suverenima in enakopravnima državama. Zato je moja država prejšnji teden priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo, druge pa pozivamo, naj ji sledijo," so dodali.