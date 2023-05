Slovenija Rusom zamrznila za šest milijonov evrov premoženja

Slovenija je po podatkih zunanjega ministrstva v okviru sankcij proti Rusiji in njenim državljanom zamrznila finančna sredstva v višini 6,3 milijona evrov. V vseh primerih je šlo za zamrznitev sredstev in ne za zamrznitev gospodarskih virov, v današnji izdaji poroča Dnevnik. Med finančna sredstva v skladu z uredbo Sveta EU med drugim sodijo gotovina, denarne terjatve, vrednostni papirji in obresti. Da je tudi Slovenija med državami, ki so zamrznile rusko premoženje, je med nedavnim obiskom v Sloveniji razkril evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.

Članice EU so v okviru sankcij proti Rusiji zamrznile že za 24,1 milijarde evrov premoženja. Slovenski delež v celotni vsoti ni velik, pri čemer pa po besedah Reyndersa večje skrbi Bruslju povzročajo druge članice, denimo Grčija in Malta, kjer so zamrznili zgolj za 200.000 evrov lastnine.

Po podatkih slovenskega zunanjega ministrstva so države EU sankcije uvedle zoper 1473 posameznikov in 207 (gospodarskih) subjektov. Koliko osebam in podjetjem so premoženje zamrznili v Sloveniji, na zunanjem ministrstvu ne razkrivajo. Kot so pojasnili za Dnevnik, se zamrznitev premoženja izvede neposredno na podlagi uredbe EU, izvedejo pa jo lahko različne organizacije. Sredstva na banki zamrzne banka sama, nadzor nad izvajanjem sankcij pa izvajajo finančni nadzorniki, v Sloveniji denimo Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev.