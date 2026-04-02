Slovenija s partnericami poziva h koncu spopadov med Izraelom in Hezbolahom

"Izraelske vojaške operacije v Libanonu in napadi Hezbolaha se morajo končati," so v izjavi, ki jo je včeraj med drugim objavilo belgijsko zunanje ministrstvo poudarili zunanji ministri Avstrije, Belgije, Hrvaške, Cipra, Estonije, Finske, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Luksemburga, Moldavije, Norveške, Poljske, San Marina, Slovenije, Španije in Švedske.

Izrazili so zgroženost nad "dramatičnimi razmerami" v Libanonu, kjer je razseljenih že 1,2 milijona oziroma nekaj manj kot 25 odstotkov vseh prebivalcev. Prav tako so obsodili napade na civilne cilje in Libanoncem obljubili nadaljnjo humanitarno pomoč.

Izrael so tudi pozvali k neposrednim pogajanjem z libanonskimi oblastmi, rekoč da je trebe reformna prizadevanja vlade v Bejrutu podpirati, ne pa spodkopavati. "Prizadevanja za stabilizacijo v Libanonu so ključna za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu /.../. Diplomacija mora prevladati," so še zapisali ministri.