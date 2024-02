Slovenija se strinja z nadaljevanjem financiranja UNRWA

OGLAS

Kot so zapisali na zunanjem ministrstvu (MZEZ), bi ukinitev financiranja UNRWA ogrozila delovanje agencije in s tem življenja Palestincev v Gazi in na celotnem Bližnjem vzhodu. Poudarili so še, da je UNRWA ena najpomembnejših organizacij za zaščito in zagotavljanje humanitarne pomoči milijonom Palestincev, zato ji je Slovenija lani namenila 1,2 milijona evrov, največ v vseh letih doslej. Slovenija sicer z UNRWA nima sklenjenega sporazuma o financiranju, vlada pa o prispevkih tej agenciji ZN odloča sproti.

Philippe Lazzarini FOTO: AP icon-expand

O prispevkih mednarodnim organizacijam, ki nudijo humanitarno pomoč Palestincem, za letos vlada še ni odločala. V načrtu MZEZ so prostovoljni prispevki preko dosedanjih mednarodnih partnerjev, kot so Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC), Svetovni program za hrano (WFP) in tudi UNRWA, ob upoštevanju humanitarnih potreb na terenu. Slovenija pozdravlja odločitev generalnega komisarja UNRWA Philippa Lazzarinija, da v zvezi z domnevnim sodelovanjem uslužbencev UNRWA v terorističnih napadih Hamasa na Izrael 7. oktobra lani sproži preiskavo. Ponovili so, da pričakujejo temeljito in neodvisno preiskavo ter ugotavljanje kazenske odgovornosti vseh vpletenih. "UNRWA mora delovati profesionalno," so dodali. Zapisali so še, da bodo v zvezi z nastalo situacijo vzdrževali redne stike z vodstvom agencije. Glavni cilj Slovenije ostaja zagotavljanje nujne humanitarne pomoči vsem tistim, ki jo potrebujejo, so poudarili na ministrstvu.