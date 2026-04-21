Tujina

Slovenija, Španija in Irska zahtevajo razpravo o zamrznitvi sporazuma z Izraelom

Bruselj, 21. 04. 2026 16.29 pred 21 minutami 5 min branja 16

Avtor:
L.M.
Izraelsko uničenje v Gazi

Španija, Slovenija in Irska so Evropski uniji poslale zahtevo, naj se na zasedanju zunanjih ministrov odpre razprava o morebitni začasni ustavitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Poudarile so, da se razmere v Gazi, na zasedenem Zahodnem bregu in v širši regiji hitro slabšajo. Da je skrajni čas za pogovor o pridružitvenem sporazumu je povedala tudi ministrica Tanja Fajon. Nemčija po drugi strani sankcije proti Izraelu zavrača. Na po besedah Kaje Kallas na koncu ni bilo premika glede prekinitve pridružitvenega sporazuma z Izraelom.

Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je pred zasedanjem ministrov v Luksemburgu izpostavil, da so omenjene tri države uradno zahtevale uvrstitev te točke na dnevni red. "Pričakujem, da bo vsaka evropska država podprla stališča Meddržavnega sodišča in ZN o človekovih pravicah in obrambi mednarodnega prava. Karkoli drugega bi bil poraz za Evropsko unijo," je povedal.

Pred današnjim srečanjem je tudi zunanja ministrica Tanja Fajon dejala, da bo kolege pozvala k razmisleku.

V skupnem pismu, ki so ga vlade prejšnji teden naslovile na Kajo Kallas, so kot poroča Al Jazeera opozorile, da Izrael sprejema ukrepe, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom in humanitarnimi normami. Med drugim izpostavljajo zakonodajo o smrtni kazni za Palestince, obsojene na vojaških sodiščih, ter nadaljevanje sistematičnega nasilja in diskriminacije.

Države so poseben poudarek namenile humanitarni katastrofi v Gazi, kjer so razmere po njihovih ocenah nevzdržne, dostop humanitarne pomoči pa kljub zavezam ostaja omejen. Opozarjajo tudi na stopnjevanje nasilja na Zahodnem bregu, kjer naseljenci pogosto delujejo nekaznovano, vojaške operacije pa povzročajo smrt civilistov.

Razmere v Gazi
Razmere v Gazi
FOTO: AP

Menijo, da Izrael krši drugi člen pridružitvenega sporazuma, ki sodelovanje z EU pogojuje s spoštovanjem človekovih pravic. Po njihovem mnenju se je položaj od prejšnjih ocen EU še dodatno poslabšal, zato pozivajo k odločnim in takojšnjim ukrepom, pri čemer naj nobena možnost ne bo izključena.

Razprava o morebitnih trgovinskih ukrepih se v EU pojavlja že več let. Pobude za pregled sporazuma doslej niso dobile zadostne podpore, čeprav je poznejša ocena EU ugotovila verjetne kršitve obveznosti. Ukrepe so začasno odložili po obljubah Izraela o povečanju humanitarne pomoči.

Vzporedno s tem Irska znova odpira razpravo o zakonu, ki bi prepovedal trgovino z blagom in storitvami iz nezakonitih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, navaja Al Jazeera. Slovenija in Španija sta že sprejeli konkretne korake v tej smeri: Slovenija je lani prepovedala uvoz blaga iz zasedenih ozemelj, Španija pa je sprejela odlok o prepovedi uvoza iz nezakonitih izraelskih naselij, ki začne veljati v začetku leta 2026.

Nemčija zavrača sankcije proti Izraelu

Nemški zunanji minister Johann Wadephul pismu Španije, Slovenije in Irske nasprotuje in je predlog označil za neprimernega, poročajo tuje tiskovne agencije. "O ključnih vprašanjih se moramo pogovarjati z Izraelom," je dejal.

Johann Wadephul in Marco Rubio
Johann Wadephul in Marco Rubio
FOTO: Profimedia

Ob tem je pojasnil, da je nemška vlada kritična do nedavno uvedene smrtne kazni za Palestince v Izraelu in opozoril, da je Berlin že prej svaril pred tem korakom. Nemčija po navedbah Wadephula prav tako nasprotuje priključitvi Zahodnega brega in vztraja pri tem, da je treba omogočiti rešitev dveh držav, ki pa da mora biti v okviru konstruktivnega dialoga z Izraelom.

Omenil je tudi premirje in pogovore med Libanonom in Izraelom, ki po njegovih navedbah dajejo razlog za previdno upanje. Hkrati je obe strani spodbudil, naj nadaljujeta na tej poti in poudaril, da so zdaj potrebni trdni dogovori o zaščiti civilnega prebivalstva in varnosti mirovnih sil ZN.

Medtem se z vsaj delno prekinitvijo pridružitvenega sporazuma strinja Belgija. "Razmere v Palestini se iz dneva v dan poslabšujejo. Belgija že mesece poziva k vsaj delni prekinitvi pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Napadi na vrednote, na katerih temelji ta sporazum, so zdaj preveč resni, da bi jih lahko prezrli. Čas je, da to ponovno obravnavamo," je na družbenem omrežju X zapisal belgijski zunanji minister Maxime Prevot.

Kot EU ne smemo več molčati in gledati stran

V razpravi o Bližnjem vzhodu je kot so sporočili z ministrstva Tanja Fajon spomnila na skupni poziv, ki so ga glede Izraela na EU naslovili zunanji ministri Slovenije, Irske in Španije: "EU mora izpolniti svojo moralno in politično odgovornost ter braniti temeljne vrednote, na katerih že od samega začetka temelji naš skupni evropski projekt. To pomeni, da kot EU ne smemo več molčati in gledati stran, ko Izrael nadaljuje s kršitvami človekovih pravic in mednarodnega prava. Skrajni čas je, da se v EU resno pogovorimo o začasni prekinitvi Pridružitvenega sporazuma EU–Izrael."

Obsodila je nadaljevanje izraelskih napadov na civilno prebivalstvo v Gazi in širjenje nezakonitih naselbin. "Ne smemo dovoliti, da bi razmere v širši regiji Bližnjega vzhoda, ki se spreminjajo skoraj iz ure v uro, odvrnile našo pozornost od Gaze in Zahodnega brega, kjer je situacija, kljub krhkemu premirju, katastrofalna," je dodala.

EU brez premika glede prekinitve sporazuma

"Na zasedanju ni bilo potrebne podpore za prekinitev pridružitvenega sporazuma, ki potrebuje soglasno potrditev," je glede poziva zunanjih ministrov Slovenije, Španije in Irske, ki so pozvali k razmisleku o prekinitvi sporazuma med EU in Izraelom, povedala Kaja Kallas.

Poslopje Evropske komisije v Bruslju
Poslopje Evropske komisije v Bruslju
FOTO: AP

Ob tem je spomnila, da je Evropska komisija septembra lani predlagala suspenz trgovinskih ugodnosti, ki jih ima Izrael v skladu z omenjenim sporazumom. Za sprejetje tega ukrepa bi po njenih besedah zadoščala že podpora t. i. kvalificirane večine držav članic, kar pomeni 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov celotnega prebivalstva EU.

Vendar pa bi morale tudi za suspenz trgovinskih ugodnosti, ki bi pomenil ponovno uvedbo carin na okoli tretjino uvoza blaga iz Izraela, nekatere članice spremeniti svoje stališče, je pojasnila visoka zunanjepolitična predstavnica.

"Tega danes nismo videli, vendar pa bomo nadaljevali razpravo," je napovedala.

Glede predloga nekaterih članic za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu je medtem pojasnila, da bo o tem govorila z evropskim komisarjem za trgovino Marošem Šefčovičem, saj bo morala komisija pripraviti pravno podlago za ta ukrep.

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
higgsov bozon
21. 04. 2026 19.08
Rusija pa miljon sankcij, čeprav ne izvaja genocida ....ga*ad evropska !!
Odgovori
0 0
JackRussell
21. 04. 2026 19.00
Genocid je po mednarodnem pravu, opredeljenem v Konvenciji OZN iz leta 1948, najhujši zločin, ki zajema nasilna dejanja z namenom popolnega ali delnega uničenja narodnostne, etnične, rasne ali verske skupine. Vključuje poboje, hude telesne/duševne poškodbe, naklepno ustvarjanje življenjskih pogojev za uničenje skupine, preprečevanje rojstev in prisilno preseljevanje otrok.
Odgovori
+0
1 1
štrekeljc
21. 04. 2026 18.54
A ta nerazgledana Kajla sploh ve, kje je Izrael?
Odgovori
-2
1 3
big_foot
21. 04. 2026 18.53
Edino prav. Nemce pa drži povojno pranje možganov in z ničemur izraelcem ne bojo nasprotovali. Drugače pa sančez mi je politik ki ima jajca in pove kar je treba. Prav je da smo na isti valovni dolžini
Odgovori
+0
2 2
txoxnxy
21. 04. 2026 18.48
A mora res delat zgago do zadnje sekunde ? Presrečen sem da ta ženska ne bo več sejala sovraštva doma in po svetu .
Odgovori
-1
4 5
marker1
21. 04. 2026 18.46
Da ne bodo spet kakšni novi prisluhi ob zadnjem napenjanju Fajonove?
Odgovori
-3
2 5
ROMELS
21. 04. 2026 18.46
Kaj se štulite in zapravljate "ugled" slovenije. bolniki!
Odgovori
-4
2 6
big_foot
21. 04. 2026 18.54
Glede na to da delam ogromno z tujino ti lahko samo to povem da tako nizkega ugleda kot smo ga imeli pod janezom še nismo imeli.
Odgovori
+0
2 2
Dddddddd
21. 04. 2026 18.44
Fajonka zganja se zadnje sranje preden rece svojem stolcku papa...
Odgovori
-2
3 5
MladInPerspektiven
21. 04. 2026 18.39
No ne vem kako se je spremenilo pravilo kaj je prav in kaj narobe, vendar ne glede na vse če se pogledajo SLIKE ne more se biti tiho da nekdo KI JE MOČNEJŠI lahko ZRAVNA z zemljo celotna mesta in trditi da je tako prav. Vi starčki ki to podpirate se vidi da ste živeli v socializmu in so vam bile RITI varne vendar se lahko hitro najde nekdo močnejši in ZRAVNA z zemljo Slovenijo in bodo druge države to samo gledale ker tako pravi TA MOČNI
Odgovori
-1
1 2
anatomija
21. 04. 2026 18.44
Ko gledamo razrušena Libanonska Ukrajinska in palestinska mesta in vasi bi morali ne samo politike tudi vse prebivalce v Izraelu in Rusiji izobčrti in jim prepovedati vsaka potovanja in tudi samo prelet območja EU
Odgovori
+0
2 2
MladInPerspektiven
21. 04. 2026 18.47
Točno tako blokada na vseh nivojih in bi hitro prišlo do dogovora
Odgovori
-1
1 2
Actual Asparagus
21. 04. 2026 18.37
Zaseden Zahodni breg je Judeja in Samarija. Arabci so imeli možnost dobiti pošten del, a ne, želijo fse. Ime Judeja, kadar se uporablja v izrazu Judeja in Samarija, se nanaša na celotno območje južno od Jeruzalema, vključno z Guš Ecionom in Har Hevronom. Ime Samarija pa se po drugi strani nanaša na celotno območje severno od Jeruzalema. To je bilo dejstvo preden se je Islam sploh "ustanovil"......tisoč+ let prej..., tako da...ne o Zasedenem :).
Odgovori
-2
2 4
MladInPerspektiven
21. 04. 2026 18.42
Potem se strinjaš da moji predniki sedaj njihovi nasledniki prevzamejo NAZAJ SLOVENIJO MADŽARI svoj del, Italjani SVOJ? A to ti podpiraš s tabo ni nek vredu
Odgovori
+2
3 1
Da se mene pita..
21. 04. 2026 18.37
Skrajn cajt bi bil za ukrepanje.
Odgovori
+5
6 1
tech
21. 04. 2026 18.31
Nemčija je sramota za EU. Njim je normalno pobijat civiliste, ker so enako počeli tudi sami. To da podpirajo dve državi je čista laž, ker Izrael je jasno povedal, da tega filma ne bo. Zdaj ali so nemci tako zabiti, da tega ne razumejo.
Odgovori
+1
3 2
vlahov
21. 04. 2026 16.58
Slovenski oder je v Sloveniji in ne v Madridu.
Odgovori
-5
2 7
