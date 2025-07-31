Slovenija v Varnostnem svetu ZN zahtevala konec agresije na Ukrajino

"Vsaka država ima po 51. členu ustanovne listine ZN pravico do samoobrambe. Država, ki se brani, lahko razvija in nabavlja potrebna sredstva za obrambo. Ne smemo pozabiti, da se v tej vojni brani suverena in neodvisna Ukrajina, " je dejala in opozorila, da je rusko kupovanje orožja v Severni Koreji nezakonito in predstavlja kršitev ustanovne listine ter resolucij Varnostnega sveta.

"Nenehno ubijanje in uničevanje se mora ustaviti, Agresija se mora ustaviti. Potrebujemo premirje in potrebujemo ga takoj," je namestnica veleposlanika Ondina Blokar Drobič dejala na zasedanju, ki ga je sklicala Rusija za pritoževanje na račun zahodnega oboroževanja Ukrajine.

Predstavnik ZDA John Kelley je spomnil, da je predsednik Donald Trump določil rok za premirje 8. avgusta, sicer bo sprejel dodatne ukrepe za mir. Spomnil je na odločitev o prodaji ameriškega orožja zvezi Nato, ki ga lahko pošilja naprej v Ukrajino. "Naša podpora obrambi Ukrajine se ne more primerjati z dostavami orožja Rusiji, ki omogočajo nadaljevanje agresije," je dejal.

Namestnik ruskega veleposlanika Dimitrij Poljanski pa je zahodno oboroževanje Ukrajine označil kot zelo nevarno poglavje za mednarodni mir in varnost, ker naj bi sedaj šlo za vojno zveze Nato proti Rusiji, kjer Ukrajina igra vlogo zasebnega vojaškega podjetja v službi Zahoda.

"Ukrajinci so povsem izgubili svoj glas, ker bi sicer spregovorili proti nadaljevanju vojne," je dejal Rus in zagotovil, da bodo nadaljevali mirovna pogajanja v Istanbulu, vendar se ne bodo odpovedali pravici do življenja v miru in varnosti.