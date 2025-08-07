Slovenija VS ZN: Ženske ključne za stabilnost v Zahodni Afriki

Namestnica veleposlanika Slovenije pri združenih narodih (ZN) Ondina Blokar Drobič je na zasedanju varnostnega sveta (VS) ZN o Zahodni Afriki izpostavila ključno vlogo žensk pri gradnji mirne in stabilne regije ter opozorila na njihovo ranljivost zaradi terorizma, omejevanja njihovih pravic in dostopa do izobrazbe.

Ondina Blokar Drobič je dejala, da so ženske med najbolj prizadetimi zaradi negotovosti. Izpostavljene so ugrabitvam, prisilnemu razseljevanju in usmerjenim napadom oboroženih skupin, je opozorila. "Kot je to primer v območjih pod nadzorom nedržavnih oboroženih skupin, so ženskam in dekletom naložene stroge omejitve. Čeprav je cilj teh omejitev, da jih utišajo, lahko njihova prisotnost in vključenost v skupnosti delujeta kot močan protistrup strategijam terorističnih skupin za novačenje," je povedala.

Zasedanje Varnostnega sveta ZN konec avgusta

"V času, ko se grožnja terorizma in nasilnega ekstremizma še naprej zaostruje in širi v Gvinejski zaliv, Mavretanijo in Senegal, sta odpornost in vodstvene sposobnosti žensk in deklet pomembnejše kot kdaj koli prej," je dejala. Pozvala je k polni, enakopravni in varni udeležbi žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju njihovih držav. Posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN za Zahodno Afriko in Sahel Leonardo Santos Simao je poročal, da se teroristične aktivnosti v regiji krepijo in prihaja celo do uporabe dronov, alternativnih spletnih komunikacij in intenzivnega sodelovanja z mednarodnimi kriminalnimi organizacijami.

