Slovenija VS ZN: Ženske ključne za stabilnost v Zahodni Afriki

Ondina Blokar Drobič je dejala, da so ženske med najbolj prizadetimi zaradi negotovosti. Izpostavljene so ugrabitvam, prisilnemu razseljevanju in usmerjenim napadom oboroženih skupin, je opozorila.
"Kot je to primer v območjih pod nadzorom nedržavnih oboroženih skupin, so ženskam in dekletom naložene stroge omejitve. Čeprav je cilj teh omejitev, da jih utišajo, lahko njihova prisotnost in vključenost v skupnosti delujeta kot močan protistrup strategijam terorističnih skupin za novačenje," je povedala.
"V času, ko se grožnja terorizma in nasilnega ekstremizma še naprej zaostruje in širi v Gvinejski zaliv, Mavretanijo in Senegal, sta odpornost in vodstvene sposobnosti žensk in deklet pomembnejše kot kdaj koli prej," je dejala. Pozvala je k polni, enakopravni in varni udeležbi žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju njihovih držav.
Posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN za Zahodno Afriko in Sahel Leonardo Santos Simao je poročal, da se teroristične aktivnosti v regiji krepijo in prihaja celo do uporabe dronov, alternativnih spletnih komunikacij in intenzivnega sodelovanja z mednarodnimi kriminalnimi organizacijami.
Izvršna direktorica agencije ZN za ženske Sima Sami Bahous pa je na zasedanju dejala, da življenje na območjih pod nadzorom teroristov za ženske pomeni izbris iz javnega življenja.
"Njihova svoboda, gibanje in videz so nadzorovani in omejeni. V Nigru, Maliju in Burkina Fasu zaradi napadov in groženj več kot milijon deklet ne obiskuje šole. Samo v Burkina Fasu se je število ugrabljenih žensk v letu 2024 povečalo za več kot 218 odstotkov. Ko dekle izgubi izobrazbo, postane ranljivo za pohabljenje, zgodnjo poroko, zgodnjo nosečnost in trgovino z ljudmi," je dejala Bahous.
