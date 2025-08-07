Svetli način
Tujina

Slovenija VS ZN: Ženske ključne za stabilnost v Zahodni Afriki

New York, 07. 08. 2025 20.51 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
1

Namestnica veleposlanika Slovenije pri združenih narodih (ZN) Ondina Blokar Drobič je na zasedanju varnostnega sveta (VS) ZN o Zahodni Afriki izpostavila ključno vlogo žensk pri gradnji mirne in stabilne regije ter opozorila na njihovo ranljivost zaradi terorizma, omejevanja njihovih pravic in dostopa do izobrazbe.

Ondina Blokar Drobič je dejala, da so ženske med najbolj prizadetimi zaradi negotovosti. Izpostavljene so ugrabitvam, prisilnemu razseljevanju in usmerjenim napadom oboroženih skupin, je opozorila.

"Kot je to primer v območjih pod nadzorom nedržavnih oboroženih skupin, so ženskam in dekletom naložene stroge omejitve. Čeprav je cilj teh omejitev, da jih utišajo, lahko njihova prisotnost in vključenost v skupnosti delujeta kot močan protistrup strategijam terorističnih skupin za novačenje," je povedala.

Zasedanje Varnostnega sveta ZN konec avgusta
Zasedanje Varnostnega sveta ZN konec avgusta FOTO: Profimedia

"V času, ko se grožnja terorizma in nasilnega ekstremizma še naprej zaostruje in širi v Gvinejski zaliv, Mavretanijo in Senegal, sta odpornost in vodstvene sposobnosti žensk in deklet pomembnejše kot kdaj koli prej," je dejala. Pozvala je k polni, enakopravni in varni udeležbi žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju njihovih držav.

Posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN za Zahodno Afriko in Sahel Leonardo Santos Simao je poročal, da se teroristične aktivnosti v regiji krepijo in prihaja celo do uporabe dronov, alternativnih spletnih komunikacij in intenzivnega sodelovanja z mednarodnimi kriminalnimi organizacijami.

Sima Sami Bahous
Sima Sami Bahous FOTO: Profimedia

Izvršna direktorica agencije ZN za ženske Sima Sami Bahous pa je na zasedanju dejala, da življenje na območjih pod nadzorom teroristov za ženske pomeni izbris iz javnega življenja.

"Njihova svoboda, gibanje in videz so nadzorovani in omejeni. V Nigru, Maliju in Burkina Fasu zaradi napadov in groženj več kot milijon deklet ne obiskuje šole. Samo v Burkina Fasu se je število ugrabljenih žensk v letu 2024 povečalo za več kot 218 odstotkov. Ko dekle izgubi izobrazbo, postane ranljivo za pohabljenje, zgodnjo poroko, zgodnjo nosečnost in trgovino z ljudmi," je dejala Bahous.

ženske Zahodna Afrika terorizem razvoj
KOMENTARJI (1)

patogen
08. 08. 2025 10.38
Tle se še kar mešijo po svetu... Neumnosti od doma, so izgleda začeli internacionalizirati.
ODGOVORI
0 0
