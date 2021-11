Sloveniji opomin iz Bruslja zaradi nepravilnosti na področju boja proti terorizmu

Pravila vključujejo določbe za inkriminacijo in sankcioniranje s terorizmom povezanih kaznivih dejanj, kot so potovanje v tujino z namenom storitve terorističnega kaznivega dejanja, vrnitev na ozemlje EU ali potovanje znotraj EU za take dejavnosti, usposabljanje za terorizem in financiranje terorizma.

Pravila zajemajo tudi posebne določbe, ki žrtvam terorizma zagotavljajo dostop do zanesljivih podatkov ter strokovnih in specialističnih služb za podporo, in sicer takoj po napadu in kolikor časa je to potrebno. So pomemben del agende EU za boj proti terorizmu, so navedli pri Evropski komisiji.

Ob Sloveniji je komisija postopek v tej zadevi sprožila še proti Madžarski, Latviji, Romuniji, Švedski in Slovaški.

Države članice so morale pravila v nacionalno zakonodajo prenesti do 8. septembra 2018. Države imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente komisije, sicer jim lahko ta pošlje obrazloženo mnenje.

Evropska komisija je sicer danes objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.