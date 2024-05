Na italijanskem Krasu skrbi pojav orjaškega tropskega klopa

Z njimi se sicer spopada vse več alpskih držav, zaskrbljenost budi tudi v Nemčiji. V prvem od treh lanskih poročil inštituta o vplivu podnebnih sprememb v Nemčiji, objavljenem v Journal of Health Monitoring, so avtorji kot primer izpostavili nedavni prihod tropskih klopov v državo. Vrsto klopov Hyalomma, ki je navajena na tropsko vročino, in sicer živi v Afriki, Aziji in Južni Evropi, so v Nemčiji odkrili na domačih živalih, konjih in ovcah, in sicer podvrsti Hyalomma marginatum in Hyalomma rufi. Vrsta ni le občutno večja od v Nemčiji običajnih klopov, temveč lahko prenaša povzročitelje drugih bolezni. Prenašajo lahko povzročitelje različnih bolezni, tudi virusnega povzročitelja krimsko-kongoške hemoragične mrzlice. Eden izmed v Nemčiji odkritih primerkov je prenašal nevarno bakterijo Rickettsia aeschlimannii, ki je povzročitelj pegavice. Ta pri ljudeh povzroča spremembe na koži in vročino, smo poročali.

Kot so poročale Primorske novice, je na zajedavca, ki se je pojavil na območju italijanskega Krasa, na družbenem omrežju Facebook v skupini Skrivnosti in čudesa Krasa opozoril naravoslovec Nicola Bressi.