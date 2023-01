Sloveniji več opozoril iz Bruslja

Komisija je 17 državam članicam, med njimi Sloveniji, posredovala obrazložena mnenja oziroma druge opomine zaradi neuskladitve različnih nacionalnih določb z direktivo o izvrševanju pravil o napotitvi delavcev. Cilj te direktive je okrepiti praktično uporabo pravil o napotitvi delavcev z obravnavo vprašanj, povezanih z bojem proti goljufijam in izogibanju pravilom, dostopom do informacij ter upravnim sodelovanjem med članicami EU.

Direktiva zlasti določa upravne zahteve in nadzorne ukrepe, ki jih lahko države članice uvedejo za spremljanje skladnosti s pravili o napotitvi delavcev. V sodnem ali upravnem postopku zagovarja pravice napotenih delavcev in jih ščiti pred neugodno obravnavo s strani njihovega delodajalca, ščiti pravice napotenih delavcev v primerih oddaje naročil podizvajalcem, zagotavlja učinkovito uporabo in pobiranje upravnih kazni in glob v državah članicah, poleg tega pa od držav članic zahteva, da uvedejo učinkovite, sorazmerne in odvračalne kazni.

Komisija je julija 2021 24 državam poslala uradne opomine. 17 jih še vedno ni pravilno preneslo nekaterih ali vseh omenjenih določb direktive, zato jim je komisija zdaj posredovala obrazložena mnenja. Države imajo na voljo dva meseca, da sprejmejo potrebne ukrepe, sicer se lahko komisija odloči, da zadeve predloži Sodišču EU. Slovenska vlada je sicer predlog Zakona o napotitvah delavcev v tujino sprejela konec minulega leta in ga poslala v DZ.

Skupaj s še nekaj drugimi državami je Slovenija iz Bruslja prejela tudi uradni opomin zaradi nepravilnega izvajanja uredbe EU o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Zagotavljanje polnega izvajanja te uredbe je po navedbah komisije namreč temeljnega pomena za to, da se teroristom prepreči zloraba interneta za razširjanje njihove ideologije, ustrahovanje, radikalizacijo in novačenje državljanov na spletu.

Uredba določa pravni okvir za zagotovitev odstranitve spletnih terorističnih vsebin v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi, ki jo izda nacionalni pristojni organ, od podjetij pa zahteva, da sprejmejo posebne ukrepe, kadar so njihove platforme izpostavljene takim vsebinam. Obenem vzpostavlja močne zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo popolno spoštovanje svobode izražanja in obveščanja.

Dva meseca za odgovor

Države imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor komisiji. Če ta po mnenju komisije ne bo zadovoljiv, se lahko komisija odloči izdati obrazloženo mnenje.

Uradni opomin je Slovenija skupaj s še nekaj drugimi državami prejela tudi zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi evropskih pravil o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev.

Slovenija namreč še ni sprejela nacionalne zakonodaje, ki bi vzpostavila pravni okvir za učinkovito izvajanje uredbe o odnosih med platformami in podjetji.

Za odgovor na argumente komisije ima Slovenija na voljo dva meseca. Če odgovora ne bo posredovala, se lahko komisija odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.