Slovenijo preletelo letalo, ki so ga zaradi grožnje z bombo preusmerili

Letalo družbe Wizz Air, ki je letelo z londonskega letališča Luton v bolgarsko prestolnico Sofijo, so zaradi grožnje z bombo preusmerili v Budimpešto. Madžarske oblasti so po prejemu grožnje v spremstvo letala poslale lovca Gripen, ki je poskrbel za varen pristanek na mednarodnem letališču Ferenc Liszt.

Po pristanku so potnike in letalo pregledale pristojne varnostne službe, ki niso našle ničesar sumljivega. Wizz Air je sporočil, da bo letalo po končanih pregledih nadaljevalo pot proti Sofiji.