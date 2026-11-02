Slovenijo preletelo letalo, ki so ga zaradi grožnje z bombo preusmerili

Letalo družbe Wizz Air, ki je letelo z londonskega letališča Luton v bolgarsko prestolnico Sofijo, so zaradi grožnje z bombo preusmerili v Budimpešto. Madžarske oblasti so po prejemu grožnje v spremstvo letala poslale lovca Gripen, ki je poskrbel za varen pristanek na mednarodnem letališču Ferenc Liszt.
Po pristanku so potnike in letalo pregledale pristojne varnostne službe, ki niso našle ničesar sumljivega. Wizz Air je sporočil, da bo letalo po končanih pregledih nadaljevalo pot proti Sofiji.
Podatki portala Flightradar24 kažejo, da je letalo Airbus A321 vzletelo iz Londona ob 8.33 in nato med letom nad Bosno in Hercegovino spremenilo smer proti Madžarski. Madžarske oblasti so letalo varno pospremile na letališče v Budimpešti ob 12.08.
Incident je sledil več odmevnim varnostnim dogodkom v letalskem prometu v zadnjem obdobju, vendar oblasti za zdaj niso razkrile podrobnosti o izvoru ali verodostojnosti grožnje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.