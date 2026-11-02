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Slovenijo preletelo letalo, ki so ga zaradi grožnje z bombo preusmerili

Budimpešta, 02. 11. 2026 18.36 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
Ne.M.
Letalo Wizz Air

Letalo družbe Wizz Air na letu iz Londona v Sofijo, ki je letelo tudi čez Slovenijo, so zaradi grožnje z bombo preusmerili v Budimpešto. Madžarske oblasti so v spremstvo poslale lovca, po pristanku pa pri pregledu letala in potnikov niso odkrile ničesar sumljivega.

Letalo družbe Wizz Air, ki je letelo z londonskega letališča Luton v bolgarsko prestolnico Sofijo, so zaradi grožnje z bombo preusmerili v Budimpešto. Madžarske oblasti so po prejemu grožnje v spremstvo letala poslale lovca Gripen, ki je poskrbel za varen pristanek na mednarodnem letališču Ferenc Liszt.

Po pristanku so potnike in letalo pregledale pristojne varnostne službe, ki niso našle ničesar sumljivega. Wizz Air je sporočil, da bo letalo po končanih pregledih nadaljevalo pot proti Sofiji.

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Podatki portala Flightradar24 kažejo, da je letalo Airbus A321 vzletelo iz Londona ob 8.33 in nato med letom nad Bosno in Hercegovino spremenilo smer proti Madžarski. Madžarske oblasti so letalo varno pospremile na letališče v Budimpešti ob 12.08.

Incident je sledil več odmevnim varnostnim dogodkom v letalskem prometu v zadnjem obdobju, vendar oblasti za zdaj niso razkrile podrobnosti o izvoru ali verodostojnosti grožnje.

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KOMENTARJI16

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Iqos
02. 11. 2026 20.30
A ni blo bližje za pristat, recimo vsaj Split, Sarajevo...vprašanje koliko je sploh resnice v tem ali samo namerno vzbujanje strahu.
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+1
2 1
Kimberley Echo
02. 11. 2026 20.43
Ker je Wizz Air madžarski letalski prevoznik. Vse kar se z letalom dogaja je ceneje doma kot v tujini.
Odgovori
0 0
Komentator aligator
02. 11. 2026 20.25
Spet zatajilo opozorilo na mobilnike😄
Odgovori
+0
1 1
PomisliNaSonce
02. 11. 2026 20.17
Zadnje čase se večkrat zgodi, da preleti potniško letalo tukaj iz bolj vzhodnega dela Slovenije proti zahodu tik nad hišam v strnjenem naselju..par če sploh par 100 metrov nad hišami. Če bi bil na strehi, bi ga lahko vprašal... če je vse okej z njim :)
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+1
2 1
Antifriz
02. 11. 2026 20.22
Kar pogumno na streho... samo ne potem gasilcev klicat, kot tisti gospod iz parlamenta.
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+2
2 0
lokson
02. 11. 2026 19.41
Banda aktivistična.
Odgovori
-2
6 8
Antifriz
02. 11. 2026 20.20
???
Odgovori
+1
2 1
Antifriz
02. 11. 2026 20.20
Mislm, da ti dihutnga na glavi pušča...
Odgovori
+0
1 1
Vzorčen primer
02. 11. 2026 19.40
Naši soposlali policijsko patruljo z meganom pa ga niso izsledili.
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+11
12 1
Limonček60
02. 11. 2026 19.39
Pilot,se je spet zatipkou.Boh ga vedi,kaj je počeu u kabini,pa to
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+3
4 1
bohinj je zakon
02. 11. 2026 19.35
Uh. Mimo je.
Odgovori
+2
2 0
Pinokio
02. 11. 2026 19.34
Zanimivo, obrnil nad BiH in letel na Madžarsko. Kot da kje bližje ni nobenega letališča. Če je grožnja, je pa ja treba čim prej letalo spraviti na tla.
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+6
7 1
PomisliNaSonce
02. 11. 2026 20.19
Vprašanje kaj je blo res...večkrat potniški letijo precej nenavadno nizko...
Odgovori
0 0
zajfa
02. 11. 2026 19.21
No, fajn, še tega se manjka, da ob minimalni plači in komaj spravljeni božičnici skozi parlament in avtu na lizing dobiš kabino letala direkt na glavo ...
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+7
11 4
medwd
02. 11. 2026 19.33
Vas je strah?
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-4
1 5
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