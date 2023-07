Slovenka na gorečem Rodosu: Gorijo hoteli, gozd, plaže

Bralka Ines nam je sporočila, da domačini pravijo, da gre za najhujši požar v zgodovini Rodosa. Ogenj je zajel južni del otoka, poteka evakuacija ljudi. "Gori gozd, hoteli, plaže ... Ogenj se giblje proti notranjosti otoka. Za evakuacijo ljudi so poslali turistične barke, ki pomagajo civilni zaščiti in vojski," opisuje.

Grozljivi posnetki neba nad grškim otokom Rodos, polno dima in peklensko oranžni plameni. Na otoku so morali zaradi obsežnih gozdnih požarov evakuirati štiri lokacije, vključno z dvema obmorskima letoviščema, poroča Sky News .

"Ne vem, koliko ljudi se nahaja na južnem delu, vendar pa evakuacija poteka že zadnja dva dneva. Informacije sem prejela od domačinov in od našega turističnega vodiča," pravi Ines, ki dodaja, da na pomoč prihajajo tudi gasilci z drugih otokov in tudi držav.

Njihove skupine sicer oblasti niso evakuirale, saj se trenutno nahajajo na vzhodnem delu otoka, v mestu Lindos, ki ga požar ne ogroža. Tja so prispeli s turistično ladjo, ki pa so jo pristojni zdaj uporabili za evakuacijo ljudi z južnega dela otoka. "Zato se zdaj proti severu vračamo z avtobusi, ki pa jih primanjkuje," pravi sogovornica. Tudi teh sicer primanjkuje, saj so skupaj s taksisti vsi namenjeni na jug, kjer bodo pomagali evakuirati ljudi.

Samostojna televizijska producentka Daphne Tolis je dejala, da so na Rodosu doslej več kot 1000 ljudi evakuirali prek morja. Obalna straža je ukazala bližnjim jahtam in zasebnim čolnom za pomoč pri evakuacijskih operacijah po morju.

Z ognjenimi zublji se na primer s petimi gasilskimi vozili spopada tudi 31 gasilcev iz Slovaške. Tiskovni predstavnik gasilske službe Yannis Artopios je dejal, da je na terenu več kot 200 gasilcev in 40 gasilskih vozil, pomagajo pa jim tudi tri letala in pet helikopterjev.

Ognjeni zublji so že dosegli tri hotele, ki so jih po poročanju lokalnih medijev še pred tem evakuirali. S tremi plovili obalne straže in enim plovilom vojske so evakuirali ljudi z dveh plaž. Pomagalo je tudi več zasebnih čolnov, na pomoč pa je priskočila tudi grška mornarica.