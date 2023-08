Slovenka na Havajih: Stanje na otoku je kaotično. Lahaina je pogorela do tal

Na ministrstvu za zunanje zadeve odsvetujejo potovanja na otoka Maui in Big Island. "V kolikor se že nahajate na ogroženih ali prizadetih območjih Havajev, to sporočite slovenskemu veleposlaništvu v ZDA ali se registrirajte na spletnem obrazcu," so sporočili.

Trenutno so v stiku z dvema slovenskima državljanoma, ki se trenutno nahajata na območju Havajev. Oba sta na varnem.