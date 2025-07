Slovenka na Havajih: Z možem sva v 18. nadstropju. Čakava, kaj bo

Alarmi za splošno nevarnost so se oglasili ob 15. uri po lokalnem času (v Sloveniji 3. ura zjutraj). Vse od takrat tudi slovenski par, ki se trenutno nahaja na otoku Oahu, na svoja mobilna telefona vsako uro prejema obvestila, budno spremljata tudi TV-programe, ki so prilagojeni oddajanju v živo. Meteorologi in strokovnjaki za cunamije gledalcem na ta način podajajo nasvete in sprotne informacije o poteku.

Jovita in Aleš Kovač sta opisala, da je po prvotnem opozorilu na cestah zavladal kaos. "Evakuirali so plaže in poplavne cone, zaprli so trgovine, ljudje so v vrstah čakali na hrano, prav tako so zaprli ceste proti Waikikiju, možno je oditi le ven iz mesta. Hitro je nastal prometni zamašek," sta opisala.

Okoli 20. ure so Havaje zadeli prvi valovi cunamija, ki pa sicer niso povzročili večje škode. Otoške službe za izredne razmere so ljudem namenile opozorilo, naj do nadaljnjega ostanejo zunaj evakuacijskega območja, poroča BBC. Dodali so, da opozorilo pred cunamijem ostaja v veljavi po celotni državi.