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Slovenka na Hrvaškem kradla fige in kozarce

Zagreb, 04. 07. 2026 12.26 pred 26 minutami 1 min branja 9

Avtor:
A.K.
Figa

Policisti Policijske postaje Umag so zaključili kriminalistično preiskavo proti 49-letni slovenski državljanki, ki jo sumijo kaznivega dejanja tatvine. Obtožujejo je, da je iz kleti podjetja odtujila dva kilograma fig, lestev in kozarce.

Po ugotovitvah policistov je osumljenka 1. julija okoli 21. ure v Brtonigli preskočila ograjo dvorišča podjetja iz Poreča. Nato je iz kleti odtujila približno dva kilograma fig, leseno lestev in kozarce, ki jih je odnesla v stanovanje, v katerem je bivala.

Fige
Fige
FOTO: Profimedia

Pri dejanju so jo po prijavi občanov zalotili policisti, ki so jo prijeli in izvedli kriminalistično preiskavo. Zoper 49-letnico bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

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KOMENTARJI9

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zvoneti
04. 07. 2026 12.57
Lojtre potrebuje, da lahko robuta fige pri sosedu.
Odgovori
0 0
Smuuki
04. 07. 2026 12.53
Sramotno početje. Po nepotrebnem dela sramoto vsem ostalim poštenim. Naj se pogrezne v zemljo. Trajna prepoved vstopa na hrvaško bi ji bila poučna in vsem potencialnim v opomin
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+1
1 0
testosteron
04. 07. 2026 12.53
Takšne novice nam dnevno rešujejo in olajšujejo življenje !...adijo pamet ...
Odgovori
-1
0 1
Sandokkan
04. 07. 2026 12.46
Slovenci pač. Kdor ne krade ni Slovenec.
Odgovori
-1
2 3
SkokecPokec
04. 07. 2026 12.43
Tudi js mam rad fige, da sem jih osem posadil. Jih je pa zima ukradla. Ti, ti zima. zkaj si bla tko mrzla?
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0 0
Koronavirusovec
04. 07. 2026 12.42
da greš ukrast lestev ta je pa hecna, ponavad se jo uporabi za rop, ona pa ukrade lestev lol
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+2
2 0
testosteron
04. 07. 2026 12.52
Za naslednjič,..
Odgovori
0 0
Tima123
04. 07. 2026 12.41
Noro... Tole je pa res za objavit
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+4
5 1
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