Slovenka na Hrvaškem kradla fige in kozarce

Kopališki mojster je na plaži zagledal slepega moškega, ki je pod pazduho prenašal žensko lutko. Kopališki mojster je pristopil k slepemu in mu rekel: "Oprostite, toda s tole seksi žensko lutko se ni primerno sprehajati po plaži. Veste, polno otrok je naokoli!" "Kaj? Z lutko sem tu? Ojoj, potem sem pa celo zimo seksal z gumijastim čolnom!"