Slovenka na Hrvaškem kradla fige in kozarce

Po ugotovitvah policistov je osumljenka 1. julija okoli 21. ure v Brtonigli preskočila ograjo dvorišča podjetja iz Poreča. Nato je iz kleti odtujila približno dva kilograma fig, leseno lestev in kozarce, ki jih je odnesla v stanovanje, v katerem je bivala.
Pri dejanju so jo po prijavi občanov zalotili policisti, ki so jo prijeli in izvedli kriminalistično preiskavo. Zoper 49-letnico bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
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