Slovenka v Barceloni: Ljudje so prestrašeni in negotovi

Iz Barcelone se nam je javila Slovenka Anita, ki se v Barceloni nahaja službeno. Pravi, da so zaradi obsežnega izpada električne energije, ki je prizadel celotno državo, začasno ustavili poslovanje in čakajo na nadaljnja navodila nadrejenih. "Ljudje so prestrašeni in negotovi. Nihče ne ve, kdaj bi se elektrika lahko vrnila," pravi.